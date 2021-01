Rio Grande do Sul Campanha do Detran-RS estimula a empatia e alerta sobre comportamentos de risco no trânsito

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Campanha é veiculada em televisão aberta, rádios, internet e outdoors Foto: Divulgação Campanha é veiculada em televisão aberta, rádios, internet e outdoors. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade, manuseio do celular, falta do uso do cinto de segurança. Esses são alguns dos comportamentos de risco abordados pelo Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) na campanha de verão 2021, veiculada em televisão aberta, rádios, internet e outdoors.

A campanha faz parte do Movimento Empatia no Trânsito, lançado em 2019 para despertar no Estado o reconhecimento do trânsito como espaço de convivência harmônica. Para a diretora institucional do Detran-RS, Diza Gonzaga, “a ideia é inspirar motoristas, pedestres, ciclistas motociclistas e todos que se locomovem nas nossas ruas e estradas a se reconhecerem como iguais no trânsito, motivando atitudes positivas e seguras”.

“Todos nós passamos o ano de 2020 nos cuidando por causa da pandemia. Não é hora de relaxar e deixar de lado esses cuidados, com atitudes temerárias no trânsito que colocam em risco a vida. Para quem vai pegar a estrada ou mesmo ficar na sua cidade neste verão, nosso recado é: tenha cuidado redobrado, pois a vida é o nosso bem maior”, acrescentou Diza.

