Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

O filme contou com um processo de criação e produção pensado na busca dos melhores momentos do sol Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Durante dez dias, a equipe da Zepp Filmes captou imagens de diversos pontos de Porto Alegre para a produção da campanha do grupo Zaffari para os 250 anos da cidade. Com criação da Agência Matriz e direção de Fernanda Rotta, o filme contou com um processo de criação e produção pensado na busca dos melhores momentos do sol, com captações de imagens apenas nos horários ideais.

Foram utilizadas diversas técnicas para a construção dessa peça, como planos de drone, time-lapse e captação tradicional, com a missão de incorporar os diferentes estilos de forma harmônica que mantivesse a fluidez, respeitando os movimentos da luz do sol, o andamento do texto e da bela trilha que conduz o filme, que conta com locução do ator Marcos Verza, jingle com vocal de Pedro Petracco e uma equipe com mais de 35 profissionais e empresas envolvidas.

Na diária do time-lapse da Catedral Metropolitana, no dia , uma forte tempestade foi registrada, quase derrubando a câmera.

Assista ao filme: https://vimeo.com/686400708.

