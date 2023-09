Rio Grande do Sul Campanha do Sesi no Rio Grande do Sul ressalta a prevenção do suicídio: a cada dia, 32 brasileiros tiram a própria vida

Iniciativa está integrada ao "Setembro Amarelo", realizado em todo o mundo. (Foto: Arquivo/OMS)

Com o objetivo de ampliar as ações de prevenção do suicídio, o Serviço Social da Indústria (Sesi) realizará ao longo deste mêsuma série de atividades da campanha “Setembro Amarelo” no Rio Grande do Sul e demais Estados. A mobilização é fundamental: conforme o Centro de Valorização da Vida (CVV), a cada dia 32 brasileiros tiram a própria vida.

Já em âmbito global, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) contabilizam um incidente desse tipo a cada 40 segundos. Trata-se da segunda principal causa de morte entre indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos.

O lançamento oficial da campanha do Sesi-RS está marcado para esta sexta-feira (1º) no Parque da Expointer, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). Com o slogan “Seja luz no caminho de quem precisa”, a iniciativa tem como público-alvo toda a sociedade.

A ideia é estimular a discussão do tema, para que mais pessoas mantenham um olhar atento a quem enfrenta situações pessoais que podem levar a uma decisão drástica (e que muitas vezes passam despercebidas até a pessoas próximas). Os detalhes podem ser conferidos no site sesirs.org.br, que disponibiliza conteúdos a quem passa por momentos difíceis e para quem se dispõe a ajudar.

O símbolo escolhido, um farol, alude ao fato de que em determinadas situações precisamos de uma luz para nos guiar. “Muitas pessoas em um momento difícil não pedem auxílio por vergonha ou por considerarem fraqueza. Verbalizar esta necessidade pode ser o primeiro passo para sair de um momento de crise”, ressalta o texto divulgado pelo Sesi-RS.

Superintendente da instituição no Rio Grande do Sul, Juliano Colombo acrescenta: “Temos um trabalho constante relacionado à saúde mental, bem como com ao bem-estar. Além de trazer impactos positivos para o indivíduo, isso também beneficia o lado profissional”, .

Origens

O “Setembro Amarelo” tem como ponto-alto o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10. A ideia surgiu nos Estados Unidos em 1994, quando um adolescente chamado Mike Emme cometeu suicídio aos 17 anos.

Como ele era especialmente habilidoso na restauração de automóveis e recuperou um carro esportivo Mustang, pintando-o de amarelo, a cor inspirou a denominação da campanha, que logo atingiu abrangência internacional.

No Brasil, a iniciativa foi deflagrada em 2015, tendo como ponto de partida um projeto desenvolvido de forma conjunta entre três entidades: o Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

(Marcello Campos)

