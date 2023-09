Rio Grande do Sul Saiba como denunciar irregularidade no setor público estadual do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Ouvidoria-Geral também encaminha sugestões e elogios. (Foto: Arquivo/EBC)

Por telefone, internet ou presencialmente, qualquer cidadão pode denunciar eventual irregularidade no âmbito do serviço público estadual do Rio Grande do Sul, bem como críticas, sugestões ou mesmo elogios. O envio é feito à Ouvidoria-Geral, que funciona como um canal entre o governo gaúcho e a população, mediante análise, encaminhamento e verificação das demandas junto aos órgãos adequados.

Só no semestre passado a Ouvidoria registrou 2.276 solicitações desse tipo. Acompanhe, a seguir, um guia resumido dos órgãos e contatos, conforme a área abrangida.

Ouvidoria-Geral do Estado

0800 541-6136

ouvidoriageral.rs.gov.br

Saúde

0800 6450-644

WhatsApp: (51) 98405-4165

saude.rs.gov.br

Segurança Pública

(51) 3288-1981

ssp.rs.gov.br

Brigada Militar

(51) 98577-4870 e 3212-0190

brigadamilitar.rs.gov.br

Polícia Civil

(51) 3288-5500 e (51) 3288-2400

pc.rs.gov.br

Corpo de Bombeiros

(51) 98577-1362

bombeiros.rs.gov.br

Detran-RS

0800 905-5555

WhatsApp: 800-905-5555

detran.rs.gov.br

Daer

(51) 3210-5018

daer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

