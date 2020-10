Política Campanha do Tribunal Superior Eleitoral incentiva a participação de mais mulheres na política

30 de outubro de 2020

A atriz Camila Pitanga dá voz à mensagem Foto: Divulgação A atriz Camila Pitanga dá voz à mensagem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o slogan “Mais Mulheres na Política: A Gente Pode, o Brasil Precisa”, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou, nesta sexta-feira (30), a nova campanha publicitária para as eleições deste ano. A atriz Camila Pitanga, que também é embaixadora da ONU Mulheres no Brasil, dá voz à mensagem.

A campanha tem o objetivo de inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento de lideranças femininas é bom para toda a sociedade, segundo o TSE.

“Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia”, destaca a atriz no vídeo.

