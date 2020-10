Economia Porto Alegre registra saldo positivo de mais de 2 mil empregos em setembro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

A atividade que mais gerou novas vagas na Capital no período foi o setor de serviços Foto: Ricardo Giusti/PMPA A atividade que mais gerou novas vagas na Capital no período foi o setor de serviços. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Entre admissões e demissões, Porto Alegre registrou o saldo positivo de 2.283 postos de trabalho com carteira assinada em setembro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho.

A atividade que mais gerou novas vagas na Capital no período foi o setor de serviços (1.122), seguido de comércio (633), construção (274) e indústria (264), que apresentaram saldos positivos no emprego formal, com exceção do segmento agropecuário (-10).

As áreas de serviços e comércio representam 91,59% da economia do município, conforme o último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

