Jogos 3D e VR: nova tendência de jogos on-line é fenômeno no Brasil

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

O constante crescimento na tecnologia, interatividade e jogabilidade dos jogos on-line, com principal destaque para os jogos de cassino, está fazendo com que toda a indústria esteja crescendo a um ritmo acelerado no Brasil.

Na verdade, por o mercado de jogos on-line ser aberto no País, alguns dos principais cassinos on-line mundiais estão presentes, garantindo a melhor experiência possível para o jogador brasileiro.

De fato, jogos em 3D ou até mesmo de realidade virtual (VR) estão sendo fortes investimentos dos cassinos on-line, que fazem questão de renovar constantemente seus catálogos, levando a que os jogadores se sintam cada vez mais dentro dos jogos.

Como, por vezes, é essa a sensação que terá ao jogar as slots 3D ou até mesmo o Bingo online do Brasil. Ora, certamente essa será a tendência crescente do iGaming, fazendo com que você tenha a sensação de estar jogando em um cassino físico, mas sem necessitar sair da sua casa.

Indústria do gaming no Brasil está tornando País em potência

Como ficou provado nos “Óscares” do eSports, a indústria brasileira de gaming, incluindo o gaming competitivo, está se tornando uma das maiores referências mundiais. Isso porque, quer sejam jogadores profissionais, streamers ou até apresentadores, as distinções e os números obtidos pelos brasileiros são inegáveis.

Na verdade, o Brasil já é considerado a terceira maior potência mundial em eSports do mundo. Isso acontece porque, para além do sucesso que os jogadores estão obtendo, os números de transmissões de jogos e o interesse demonstrado pelo público brasileiro fazem com que seja inegável a importância que o País tem para toda a indústria competitiva.

Precisamente devido a essa demanda e interesse crescente, grandes torneios de CS:GO, Fortnite, Lol, entre outros, não só estou tendo cada vez mais seguidores, como também permitem que os prêmios sejam superiores a cada ano que passa. Atualmente, já é “normal” os grandes torneios apresentarem prêmios na ordem dos milhões de dólares.

Jovens brasileiros mostram mais interesse em jogos on-line que futebol

Prova de que o fenômeno dos jogos on-line está subindo consideravelmente no Brasil, quer seja no cassino on-line ou na indústria do eSports, é que, em uma pesquisa recente, realizada pelo Global eSports Market Report, se concluiu que, em termos médios, os jovens brasileiros, entre os 10 e os 20 anos de idade, acompanharam mais jogos de eSports do que de futebol.

Certamente, essa tendência será crescente, fazendo com que haja uma enorme transformação dos interesses dos jovens brasileiros. Mas que impacto isso poderá ter no dinheiro envolvido nos jogos on-line, mas também no futebol? As grandes empresas certamente se interessam pelos números e atração que os eventos esportivos estão conseguindo chamar.

Ora, caso hajam cada vez mais jovens passando mais tempo envolvidos com os jogos on-line do que com o futebol, por exemplo, poderá existir um maior investimento em um setor do que em relação ao outro. Isso significa que, até que ponto, o futebol, bem como outras indústrias de entretenimento e esportivas, não poderão ter suas receitas ameaças pelo crescimento da indústria dos jogos on-line no Brasil?

