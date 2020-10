O índice de 14,4% corresponde a um aumento de 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em maio e de 2,6 pontos percentuais frente ao mesmo intervalo do ano passado.

A população ocupada no Brasil encolheu 5% em três meses, recuando para 81,7 milhões, nova mínima histórica da série. O número representa uma redução de 4,3 milhões pessoas em relação ao trimestre anterior. Já em 12 meses, o País perdeu 12 milhões de postos de trabalho, considerando todas as formas de atuação no mercado de trabalho.

O rendimento médio real habitual ficou em R$ 2.542 no trimestre terminado em agosto, alta de 3,1% frente ao trimestre anterior e de 8,1% em relação ao mesmo trimestre de 2019, influenciado principalmente pela maior redução do contingente de trabalhadores informais no País.