Acontece Campanha #EspalheSolidariedade ajuda comunidades carentes durante a crise do Coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Habitat Brasil)

Com o aumento do Coronavírus, o Brasil está se mobilizando para se adaptar às medidas necessárias para combater a disseminação do vírus. A mensagem é clara: “Fique em casa”, porém pode não ser tão simples quanto parece. Pensando nisso, a Habitat para a Humanidade Brasil anuncia a campanha #EspalheSolidariedade, que pretende arrecadar doações e levar alimentos, itens de higiene e água para 1.000 famílias de 20 comunidades carentes como Paraisópolis, Heliópolis e Campo Limpo (São Paulo).

Existem milhares de famílias que vivem em comunidades onde as condições de “Ficar em Casa” são complexas. Casas pequenas e superlotadas, com banheiros precários e com água racionada – ou até sem acesso à água –, são a realidade dessas pessoas. Além disso, como grande parte dessas famílias depende do trabalho informal ou autônomo, permanecer em casa, para elas, significa ficar sem renda. A campanha visa ajudar essas pessoas neste difícil momento de isolamento e de falta de trabalho.

As doações podem ser feitas pelo site. A meta é arrecadar R$ 130 mil para doar R$ 130 por família, por meio de um kit de alimentos, materiais de higiene e água para mil famílias beneficiadas. Para saber mais, acompanhe o Facebook e Instagram da ONG.

