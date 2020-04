Acontece Corsan disponibiliza canal para atendimento por agendamento e retoma leitura em campo

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/Corsan)

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) disponibilizará aos clientes o agendamento para atendimento presencial, a partir desta segunda-feira (13). Serão atendidos somente os usuários que marcarem previamente e apenas para as solicitações que não estão disponíveis nos canais digitais da empresa. Para agendar, o cliente deve utilizar o call center (0800-646-6444).

A Companhia também retoma a leitura em campo e a entrega das contas nas residências. Para isso, está providenciando para os funcionários todo o equipamento de proteção recomendável, bem como orientações de saúde específicas para a atividade, seguindo orientações e protocolos da Secretaria Estadual da Saúde.

As medidas foram tomadas uma vez que a companhia detectou dificuldade, por parte de alguns clientes, em acessar os serviços, mesmo pelos canais digitais. “Muitos usuários estão reclamando que não conseguem acessar sua conta e têm dúvidas sobre parcelamento e ligação nova de água. Com o atendimento por agendamento, protegemos nossos funcionários e atenderemos esses usuários que estão com maior dificuldade em nos acessar”, explica o diretor Comercial, de Inovação e Relacionamento, Jean Bordin.

Serviços disponíveis para agendamento:

• Emissão da segunda via da fatura

• Parcelamento de dívida

• Solicitação de tarifa social/desconto social

• Encerramento de contrato entre Corsan e usuário do imóvel

• Troca de titularidade/alteração do usuário

• Religação de abastecimento de água (comprovar pagamento ou parcelamento de dívidas)

• Suspensão a pedido do usuário

• Aferição de hidrômetro

• Aprovação/fiscalização projetos

• Recebimento de contraditório/defesa contra auto de constatação de irregularidade

• Comercialização de serviços (venda de água)

• Solicitação análise onde não há rede de água da Corsan

• Solicitação de redução de valores por vazamento invisível

• Ligação nova de água ou esgoto

• Mudança do local do ramal ou quadro

