Geral Campanha incentiva jovens de 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, no dia 4 de maio. (Foto: TRE/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

2022 é ano de eleições, e o prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, no dia 4 de maio. De olho nessa data, um grupo de jovens tem se mobilizado para incentivar outros jovens a tirarem o título. O movimento tenta reverter a baixa adesão aos 16 e 17 anos, quando o voto ainda não é obrigatório. A campanha já está dando resultado.

Segundo informações do programa Fantástico, da TV Globo, a jovem Heloíse, 17 anos, pegou o seu próprio computador, foi até uma escola de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e montou a barraca do título: “As pessoas trazem os documentos, a gente entra no site do título e vai ficar colocando no site do TSE”.

Maurício Moura, professor de ciências sociais, pesquisou e descobriu dois fatores que podem estar influenciando nessa eleição: “Períodos de crise econômica e períodos de desemprego, de pobreza de inflação afastam ainda mais esse público do debate público, do engajamento cívico, infelizmente. O jovem já tem pouco incentivo a entrar na política e ele já percebe que essa eleição caminha para ser uma eleição polarizada, talvez o maior grau de polarização desde do fim da ditadura militar. Obviamente é mais um fator”.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entrou em uma rede social superpopular entre jovens só para convencer quem ainda não tirou título. Nessa rede tem mais um monte de jovens explicando as etapas.

“Eu creio que a campanha que a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, deu início acabou acendendo uma fagulha de motivação que gerou uma combustão espontânea de apoios de artistas, jogadores de futebol, clubes esportivos, partidos políticos, entidades da sociedade civil, movimentos sociais e isso se espalhou no Brasil”, destaca Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Agora, será que tudo isso está dando resultado, principalmente nesses últimos meses? “Janeiro, fevereiro e março, fechando março, que é o final desse trimestre da campanha, um recorde de cadastramento eleitoral de jovens eleitores de 16 e 17 anos. Isto é muito animador, porque é na verdade quem vota escolhe. Quem não vota deixa que os outros escolham por ele”, afirma o presidente do TSE.

Voto facultativo

O alistamento realizado pela Justiça Eleitoral no mês de março registrou um salto de 45,63%, quando comparado a fevereiro, entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa etária para a qual o voto é facultativo – os jovens com 15 anos, para poder exercer o direito ao voto, devem completar 16 até o dia do primeiro turno da eleição, neste ano, 2 de outubro. Os números do último mês foram divulgados na sessão plenária do último dia 5 pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin.

Ao todo, entre os jovens com 15 a 17 anos, o número de novos títulos passou de 199.667 em fevereiro para a marca de 290.783 em março, crescimento superior a 45%. Chama a atenção o aumento da procura pelo documento entre aqueles com apenas 15 anos: em março, foram emitidos 23.185 novos títulos para esses adolescentes, contra 12.297 documentos feitos em fevereiro, um incremento de 88,5%. As informações são do portal de notícias G1 e do TSE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral