Horas antes de ser presa, influencer fez posts com bebidas e namorado em pousada de luxo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

A jovem de 23 anos tirou foto com namorado morto por PMs em pousada na Bahia. (Foto: Reprodução)

Uma das duas influenciadoras digitais detidas na segunda-feira (11) por policiais militares na pousada de luxo Paraíso Perdido, em Jaguaripe, baixo sul da Bahia, publicou uma foto com o namorado horas antes de ser detida. O homem foi morto após trocar tiros com PMs.

Identificada apenas como Laylla, a jovem de 23 anos, que também é empresária, compartilhou a imagem e escreveu aos seus mais de 35 mil seguidores em uma rede social: “Que o nosso amor seja celebrado todos os dias”.

Na imagem, o casal aparece em um tipo de chalé. Laylla também chegou a compartilhar uma foto de duas caixas de uísque em uma mesa, com a legenda “segundou”. Em outra publicação, ela aparece em um vídeo ao lado de uma amiga chamada Adrian Grace, que também foi presa. Elas foram liberadas após audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (12).

Na tarde de segunda, moradores da região de Jaguaripe chamaram a PM pelo 190 e informaram que havia homens armados na Pousada Paraíso Perdido. Quando a polícia chegou ao local, foi recebida a tiros e revidou.

O confronto terminou com as mortes do namorado de Laylla, Felipe Augusto Machado, de 28 anos, conhecido como Batoré, e de Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca. Os dois chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo os agentes, Agnaldo era fugitivo e tinha sido preso acusado de tráfico de drogas. Os dois homens que morreram no confronto eram considerados chefes do tráfico de drogas na região de Feira de Santana, segundo o tenente-coronel da Polícia Militar, Edmundo Assemany.

As duas influenciadoras foram encontradas ao tentar fugir da Paraíso Perdido em uma caminhonete. Policiais militares encontraram 1 quilo de cocaína no veículo. Elas não têm antecedentes criminais e vão aguardar o andamento das investigações em liberdade. As informações são do portal de notícias G1.

