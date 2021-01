Porto Alegre Campanha “Menos dor, mais amor” supera as expectativas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Recursos serão destinados para a reforma do Centro de Referência de Atendimento Infanto Juvenil do HMIPV Foto: Divulgação Recursos serão destinados para a reforma do Centro de Referência de Atendimento Infanto Juvenil do HMIPV. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A campanha de Natal que teve início nas últimas semanas de 2020 com o objetivo de mobilizar recursos para o CRAI (Centro de Referência de Atendimento Infanto Juvenil), serviço que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual localizado no HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), em Porto Alegre, superou as expectativas.

Intitulada de “Menos dor, mais amor”, a iniciativa criada pela AHMI (Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), que realiza ações e projetos em prol do hospital e seus atendidos, tinha como meta arrecadar um total R$ 100 mil e alcançou R$ 117,8 mil em pouco mais de 15 dias, por meio de 33 pessoas físicas doadoras e da Andora Construções.

Com o valor das doações, começará a execução do projeto arquitetônico, compra de materiais, móveis, equipamentos, brinquedos, casas de boneca, jogos lúdicos, livros e demais itens necessários listados pela equipe multidisciplinar e organização das ações necessárias para a qualificação dos ambientes do CRAI.

No momento, o comitê da AHMI está realizando os orçamentos finais para a primeira etapa da reforma, que iniciará ainda em janeiro e tem previsão de entrega no prazo de 40 dias. A campanha segue disponível para quem tiver interesse em colaborar para as futuras ações do CRAI. As contribuições podem ser efetuadas pelo site www.ahmi.org.br ou por meio de depósito na conta da associação: Banco do Brasil, agência 1249-1, conta corrente 67692-6, CNPJ 08.618.600/0001-20.

A presidente da AHMI, Deise Maria Ramos Cunha, juntamente com as integrantes do comitê, Fernanda Etchepare, Flavia Alvarez e Silvana Rodrigues, conseguiram o apoio da arquiteta Carolina Rocca e da estudante de arquitetura Alessa Arias, para a elaboração e execução do projeto. O CRAI completará 20 anos em 2021.

