Política Prefeito de Porto Alegre determina avaliação de produtividade e exoneração de cargos em comissão na Procempa

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Ao visitar a Procempa, Melo encontrou as salas e ilhas de trabalho praticamente vazias Foto: Mateus Raugust/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, iniciou nesta segunda-feira (11) uma série de visitas às secretarias e órgãos municipais. Segundo a prefeitura, o objetivo é dialogar com servidores e conhecer as realidades em busca da qualificação dos serviços. A primeira agenda do roteiro foi na Procempa.

Ao verificar as salas e ilhas de trabalho praticamente vazias às 9h desta segunda, Melo demandou a produção de um relatório de produtividade para avaliar a efetividade do teletrabalho. “Os cidadãos precisam de respostas urgentes dos serviços públicos. A prefeitura tem que ser digital para termos uma Porto Alegre mais inteligente e eficiente, e a Procempa tem papel fundamental”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Acompanhado do vice-prefeito Ricardo Gomes e dos secretários municipais de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, de Administração e Patrimônio, André Barbosa, e de Inovação, Fernando Mattos, Melo determinou a exoneração dos cargos em comissão em atividade na companhia. São cerca de 30 vagas, entre administrativo, assessoria técnica e diretoria.

“Encontrei uma Procempa em teletrabalho. Precisamos avaliar a efetividade dessa modalidade, afinal, são mais de 300 funcionários. Quero ser o prefeito do equilíbrio, do diálogo, mas também das melhores entregas”, concluiu Melo.

Melo formalizou, ainda na manhã desta segunda, ao secretário Schirmer a determinação para as providências. Além das exonerações e do relatório de produtividade, o prefeito solicitou avaliação sobre os carros locados em atividade na Procempa e os contratos terceirizados vigentes, com relação à finalidade e custo.

