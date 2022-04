Mundo Campanha que aconselha jovens a usarem “um pouquinho” de cocaína causa polêmica na Argentina

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Panfletos da campanha foram distribuídos na cidade de Morón Foto: Reprodução/Redes Sociais Panfletos da campanha foram distribuídos na cidade de Morón. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma campanha da prefeitura de Morón, na província de Buenos Aires, na Argentina, sobre o consumo de drogas está causando polêmica. Panfletos distribuídos pelo Departamento de Políticas Para a Juventude do município aconselham que os jovens usem “um pouquinho” de cocaína “para ver como o corpo reage”.

“Com a cocaína e com as drogas sintéticas, vá aos poucos e devagar. Use um pouquinho para ver como o seu corpo reage”, diz o texto da campanha. Os panfletos foram distribuídos durante um festival cultural, recreativo e gastronômico, no último fim de semana. O material também dá outras dicas, como o consumo preferencial de maconha de “fontes confiáveis”.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, a campanha faz parte de um programa voltado para “reduzir riscos e danos associados ao consumo de substâncias psicoativas legais e ilegais”, aprovado no ano passado pelo Legislativo municipal. A proposta é proteger a saúde de quem consome drogas com “informações úteis”.

A cidade de Morón é governada pelo prefeito Lucas Ghi, aliado da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. As polêmicas indicações causaram indignação tanto em especialistas quanto na oposição.

“As campanhas de redução de riscos e de danos devem promover hábitos saudáveis e o cuidado da saúde. Nunca o consumo de drogas, como neste caso”, criticou Carlos Damin, pesquisador da Faculdade de Medicina de Buenos Aires e Chefe de Toxicologia do Hospital Fernández, uma referência na capital argentina.

“Uma coisa é uma política de redução de danos. Outra é promover o consumo em um lugar onde havia crianças. Isso não foi um erro. É uma política”, acusou a deputada e ex-governadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo