Porto Alegre Campanha visa conscientização de motociclistas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Objetivo é reforçar as medidas essenciais para garantir a segurança dos motociclistas. Foto: EPTC/PMPA Objetivo é reforçar as medidas essenciais para garantir a segurança dos motociclistas. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

Em razão do significativo aumento no número de mortes de motociclistas na Capital durante a pandemia do coronavírus, a prefeitura, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), lança nova campanha educativa de conscientização para os condutores de motocicletas, com o objetivo de diminuir os acidentes e as vidas perdidas no trânsito. As peças começaram a ser divulgadas nas redes sociais da empresa e também nas ruas, em espaço publicitário cedido pela empresa Sinergy Novas Mídias, nesta segunda-feira (27), data que marca o Dia Nacional do Motociclista.

De março a junho deste ano, houve um aumento de 10% no número de mortes de motociclistas em relação a 2019. “O dado é alarmante, pois o aumento ocorre em um momento atípico, quando há uma menor circulação de veículos na cidade. Dez vidas foram perdidas por conta da irresponsabilidade”, pontua o diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano. Neste primeiro semestre de 2020, foram registrados 1.330 acidentes envolvendo motocicletas, que resultaram em 1.288 feridos e 16 mortes.

A campanha visa reforçar as medidas essenciais para garantir a segurança dos motociclistas, como respeitar os limites de velocidade, o uso obrigatório dos itens de segurança e o comportamento correto nas vias. Além da campanha nas redes sociais, a EPTC também disponibiliza um curso gratuito de ensino à distância para motociclistas, em uma iniciativa da CEM (Coordenação de Educação para Mobilidade). O curso Motociclistas Consciente Ead é dividido em quatro módulos e conta com certificado de conclusão. As inscrições podem ser realizadas em plataforma da EPTC.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre