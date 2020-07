Rio Grande do Sul Índice de isolamento social no RS despenca para 10º lugar no País

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Guarda Municipal durante monitoramento na Redenção, em Porto Alegre. Foto: Reprodução/Twitter Guarda Municipal durante monitoramento na Redenção, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Depois de figurar no topo do ranking entre os Estados com o maior índice de isolamento social do País, o Rio Grande do Sul fechou a última semana numa posição preocupante, justamente no momento de maior avanço dos casos de Covid-19. Mesmo ainda acima da média nacional, o índice de gaúchos que buscaram evitar as aglomerações ficou em 41,4% no período entre os dias 19 e 25 deste mês, mais de três pontos percentuais abaixo do monitoramento anterior (44,5%).

O clima mais ameno na semana passada é um dos fatores que pode explicar o relaxamento em termos de isolamento. Em alguns dias, inclusive, o índice ficou aquém da média do País, medida para o período como um todo em 40,3%.

Na grande maioria, os Estados que agora aparecem à frente do RS já vivem um estágio de estabilidade da pandemia ou até mesmo de recuo nos registros de doentes por Covid-19. Santa Catarina (40,9%) e Paraná (39,2%), onde a doença está em expansão a exemplo do RS, o nível de isolamento é ainda pior. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda distanciamento mínimo de 50%.

Os resultados do estudo desenvolvido pelo Comitê de Dados para o enfrentamento da Covid-19 foi apresentado aos integrantes do Gabinete de Crise na manhã desta segunda-feira (27), A partir do monitoramento de aplicativos em celulares, com base em dados disponibilizados pela empresa InLoco, o trabalho apontou que na última semana a melhor média ficou nos municípios que integram a região de Pelotas (44,1%).

As demais áreas com melhor desempenho estão em municípios que estão sob bandeira vermelha (risco alto) pelo modelo de Distanciamento Controlado. É o caso de Porto Alegre (42,8% no levantamento estadual) e Capão da Canoa (41,8%).

Na média da semana, as principais regiões com baixo nível de isolamento são Lajeado (36,9%), Santa Rosa (37,4%), Ijuí (37,6%) e Caxias do Sul (37,8%).

O estudo apurou, também, queda no nível de isolamento tanto nos dias úteis como no fim de semana. Considerando o último sábado (dia 25) e o domingo anterior (19), o isolamento ficou 48,1%, quando no monitoramento anterior havia alcançado 51,4%. Entre segunda e sexta-feira, o percentual agora ficou em 38,7%, quando antes estava em 41,4%.

Desafio Porto Alegre

O prefeito Nelson Marchezan Júnior lançou no início de julho o Desafio Porto Alegre, que tem como meta chegar a pelo menos 55% de isolamento social. No domingo (26), apesar de muitas pessoas terem buscado áreas públicas para tomar sol, o índice foi alcançado: atingiu 55,1%, após vários dias longe da meta.

