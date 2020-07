Rio Grande do Sul Campanha do Agasalho recebe 1.500 cobertores doados pela comunidade judaica no RS

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Cobertores estão entre os itens de maior necessidade, mas pouco doados. Foto: Ascom Defesa Civil Cobertores estão entre os itens de maior necessidade, mas pouco doados. (Foto: Ascom Defesa Civil) Foto: Ascom Defesa Civil

A Central de Doações da Defesa Civil Estadual recebeu 1.500 cobertores enviados pela Organização Judaica B’nai B’rith (Filhos da Aliança) com a colaboração das Organizações Sionistas Femininas Wizo e Na’Amat, Federação Israelita do Rio Grande do Sul e membros da comunidade judaica gaúcha. A doação, entregue nesta segunda-feira (27), é destinada para a Campanha do Agasalho do governo do Estado.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes, ressaltou a importância das doações neste momento de pandemia. Os cobertores estão entre os itens menos doados e que mais são solicitados para auxiliar as comunidades carentes nos dias de frio intenso.

“Agradecemos o apoio da comunidade judaica em prol da Campanha do Agasalho. Os cobertores serão destinadas para municípios e entidades beneficentes em diversas regiões do Estado”, disse o coronel Rocha.

A B’nai B’rith Internacional foi fundada em Nova York, em 1843, com tríplice objetivo até hoje cultuado por suas filiais no mundo todo: beneficência, fraternidade e harmonia. “É o que estamos realizando hoje, neste gesto de solidariedade para com nossos irmãos gaúchos mais desassistidos”, afirmou Gildo Irineu Coifman, presidente da loja Yehuda Halevi da B’nai B’rith no RS.

As doações da Campanha do Agasalho se destinam a pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, crianças, idosos e vítimas de enchentes. As peças e calçados arrecadados também são encaminhados para entidades que prestam assistência a refugiados em diversas regiões do Estado.

Onde doar para a Campanha do Agasalho:

• Central de Doações da Defesa Civil do RS (av. Borges de Medeiros, 1.501 – térreo, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre);

• Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

• Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo;

• Grupo Zaffari (supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping e Moinhos Shopping);

• Unidades do Sesc.

