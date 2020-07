Educação UCS realiza primeira formatura totalmente on-line

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

A cerimônia, apesar de virtual em caráter alternativo, em função da pandemia do coronavírus, seguiu as formalidades. Foto: Reprodução A cerimônia, apesar de virtual em caráter alternativo, em função da pandemia do coronavírus, seguiu as formalidades. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A UCS (Universidade de Caxias do Sul) realizou sua primeira formatura totalmente on-line síncrona, de gabinete, para quatro formandos do curso de Medicina. A cerimônia, apesar de virtual em caráter alternativo, em função da pandemia do coronavírus, seguiu as formalidades demandadas, dando espaço ao juramento dos formandos. Familiares puderam acompanhar em transmissão ao vivo no YouTube.

A solenidade ocorreu nesta segunda-feira (27), antecipando a colação de grau de estudantes que concluiriam a formação no final deste ano. Em virtude da situação de emergência de saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus, a iniciativa é autorizada pelo Ministério da Educação, em caráter excepcional, conforme portaria 383, de 9 de abril de 2020. Aptos a colar grau, os formandos concluíram a totalidade das disciplinas e das horas complementares do curso, com 75% da carga horária do internato médico.

Para esta sexta-feira, dia 31 de julho, está programada a formatura dos demais colegas da turma ATM – 2020/2, um grupo de 39 concluintes.

A coordenadora do curso, professora Ana Paula Agostini, pontuou a importância do momento da formatura, após seis anos de estudos, a conclusão da trajetória no formato on-line síncrono e o início das atividades profissionais em um período em que a Medicina ainda não tem respostas relativas à cura ou prevenção da Covid-19. “Desejo que possam atuar na profissão de forma segura, devidamente protegidos. Aos pacientes, ofereçam o melhor do atendimento e da empatia que adquiriram até aqui, sejam humanos e sensíveis frente às dificuldades de seus semelhantes, exercendo com todo o rigor a profissão de médico tão necessária neste momento frágil da saúde da população”, aconselhou, reforçando o comprometimento com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Diretor da área de conhecimento de Ciências da Vida, o professor Asdrubal Falavigna homenageou os agora colegas de profissão. “Ser médico não é simplesmente receitar medicações, mas é um elo muito maior de tudo o que é transferível ao paciente, confiança, amor, humanismo, cura, melhora do sofrimento”, afirmou, destacando, para além do saber teórico, o sentimento humanitário e as virtudes éticas.

O reitor Evaldo Kuiava agradeceu aos docentes e profissionais da saúde pelo trabalho desenvolvido na área na Universidade, que se estende à comunidade na prestação de serviços, e também a partir da pesquisa, que coloca o conhecimento científico e tecnológico à serviço da vida. Parabenizando a conquista dos graduados, lembrou que o projeto de vida deles é muito significativo à sociedade. “Encontramos caminhos, alternativas, a partir das aulas síncronas, e conseguimos dar continuidade no processo formativo sem prejuízos”, observou, sobre o cenário diferenciado em que se dá a formatura.

A agenda de colações de grau dos cursos de graduação da UCS também prevê solenidades com a participação presencial dos alunos, sem público, com as medidas de distanciamento social, proteção e segurança determinadas pelos órgãos de saúde e governamentais.

