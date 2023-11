Acontece Campanhas solidárias e parque de diversões marcam Natal do Bem 2023 do Iguatemi Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

A campanha tem início nesta terça-feira (7), com o tradicional desfile de Natal e a chegada do Papai Noel. Foto: Lucas Seghessi Foto: Lucas Seghessi

O Shopping Iguatemi Porto Alegre abre a terceira edição do Natal do Bem, com muita brincadeira e foco na solidariedade. A partir desta terça-feira (7), o público pode conferir a decoração de Natal do shopping. A campanha natalina conta com atrações como o Parque do Noel – um parque de diversões, localizado na Praça Érico Veríssimo, na área central -, o tradicional Papai Noel, além de desfiles semanais e campanhas de ações solidárias.

“O Natal do Bem é um conceito que iniciou após a pandemia, em que nós entendemos que seria muito importante agregar à campanha de Natal do Iguatemi também um trabalho social relevante”, contou a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos. “O público que vier nos visitar vai se deparar com um show de encantamentos, com desfiles que ressaltam o espírito de Natal e uma decoração toda interativa”, compartilhou.

Assim como nas outras edições do Natal do Bem, o objetivo do shopping é dar visibilidade a projetos sociais importantes sediados em Porto Alegre e sensibilizar os visitantes enquanto eles se encantam com as atrações disponíveis. Neste ano, além da ONG Ação Cidadania – organizadora do Natal Sem Fome, o Iguatemi ajudará três instituições ligadas à criança: Lar Esperança, Sol Maior e Pequena Casa da Criança.

No Parque do Noel, aberto até 6 de janeiro, cada instituição tem uma bilheteria, e o cliente pode escolher para qual delas irá doar a quantia de seus ingressos solidários. Cada ticket, no valor de R$ 2, dá direito a ir em um dos brinquedos: montanha-russa, torre elevatória, máquina de dança e xícaras giratórias. Também estão disponíveis brincadeiras gratuitas, como balões giratórios, barraquinha de “acerte o alvo” e boca de Papai Noel.

Além do brinquedo que integra crianças com e sem deficiência – as xícaras giratórias -, a diversidade está presente nos personagens trazidos para o Natal do Bem, como a Mamãe Noel negra e o Papai Noel pernudo cadeirante. O urso inflável de Natal, de 3,5 metros, está alocado na entrada principal do shopping, e o pet do Iguatemi, o Scooby, em uma réplica de 2,5 metros, usa um gorro natalino.

O primeiro desfile de Natal será realizado já nesta terça-feira, às 19h30. A chegada do Papai Noel também acontecerá na ocasião. Até o dia 24 de dezembro, o Bom Velhinho estará presente no shopping para as tradicionais fotos com clientes e suas famílias. Os pets também entram na brincadeira, com um trono feito especialmente para eles. No local, haverá ainda uma caixa de correio, para quem quiser deixar a sua cartinha, e um cesto para a entrega de chupetas e mamadeiras.

Desfiles de Natal

Ao longo do período de Natal, haverá desfiles sempre às terças feiras, às 19h30, com início em frente à Renner nos pisos 2 e 3. Além disso, nas mesmas datas em que ocorrem os desfiles, os personagens realizam, de hora em hora, a partir das 14h, pequenas interações com o público em determinados espaços do shopping: 14h e 16h, no 1º piso; 15h e 17h, no 2º piso, e 18h, no 3º piso, na praça de alimentação.

Saiba mais sobre as instituições e projetos sociais apoiados

Lar Esperança

Fundada em 1958, a instituição acolhe crianças e adolescentes em situação de abandono, risco e vulnerabilidade social, garantindo a elas um espaço de proteção. Em parceria com a Secretária Municipal de Educação (Smed), atende 125 crianças de 2 a 5 anos e 11 meses em turno integral. Os acolhidos contam com apoio pedagógico, nutricional e, quando necessário, encaminhamento para acompanhamento do serviço social.

Natal sem fome – Ação Cidadania

Mobilização da sociedade civil, que, desde 1994, arrecada alimentos por todo o Brasil para oferecer um Natal mais digno a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Sol Maior

Criada em 2007, a instituição atende 530 alunos de 6 a 17 anos, simultaneamente. Eles recebem oficinas gratuitas em um ambiente de grande acolhimento afetivo, permeado pelo reforço de valores como disciplina, responsabilidade, ética e solidariedade. Ao final do ciclo, os adolescentes são preparados para o ingresso no mercado de trabalho, através do Projeto Vida.

Pequena Casa da Criança

Fundada em 1956, a instituição prioriza a ação preventiva dirigida a crianças, adolescentes, famílias e idosos. Promovem, assim, a educação integral através do ensino regular, profissionalizante e cursos livres de capacitação profissional, oferecendo, também, orientações para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos.

