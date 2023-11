Acontece “Amigos da Marinha” são homenageados em evento no Cais Embarcadero

7 de novembro de 2023

Medalha Amigo da Marinha foi entregue nesta segunda-feira (6) durante a cerimônia. Foto: O Sul Foto: O Sul

Neste 6 de novembro celebra-se o Dia Nacional do Amigo da Marinha, data cunhada para homenagear e reconhecer os cidadãos e entidades que, voluntariamente, dedicam seus esforços para divulgar e cultivar as ações e os valores da Marinha do Brasil. Em Porto Alegre, o 5º Distrito Naval promoveu, nesta segunda-feira (6), cerimônia alusiva à data para a entrega da Medalha Amigo da Marinha aos agraciados, no Cais Embarcadero.

O dia é uma alusão ao nascimento do patrono da Sociedade Amigos da Marinha de Porto Alegre (Soamar) – almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca -, como explicou o comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior. “Esta é uma data em que homenageamos esse grupo que ajuda a divulgar a mentalidade marítima junto à sociedade. São pessoas que admiram a Marinha e, de forma voluntária, fazem a conexão da Marinha com a sociedade”, contou o comandante.

O capitão dos Portos de Porto Alegre, capitão de Mar e Guerra Rodrigo da Silva Tavares, enfatizou a relevância da parceria com o público civil e a comunidade náutica. “Com este evento, conseguimos reunir as pessoas que são de fora da Marinha e que nos auxiliam muito. Nada mais justo do que a Marinha ter um dia em homenagem a estes amigos”, ressaltou o capitão.

“O amigo da Marinha é uma pessoa que é distinguida com essa condecoração em razão do trabalho que faz para tornar a Marinha mais conhecida e para conscientizar a nossa população sobre o valor que o mar tem para o país”, ressaltou o presidente da Soamar, Paulo Renato Paradeda, também presente no evento.

Agraciados

Instituição Colégio Militar de Porto Alegre, representada pelo comandante do colégio, coronel Italo Mainieri Junior

Adair Maicá Vieira, auditor fiscal da Receita Federal

Eduardo Secco Hofmeister, vice-comodoro Social do Veleiros do Sul

João Paulo Lucena, consultor jurídico da União no Estado do Rio Grande do Sul

Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, vereadora do município de Porto Alegre

“Amigos da Marinha” são homenageados em evento no Cais Embarcadero

