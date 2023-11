Acontece Rede Pampa recebe Troféu 250 Anos da Câmara Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

A diretoria do grupo de comunicação prestigiou a homenagem. Foto: Fernando Antunes/CMPA Foto: Fernando Antunes/CMPA

A Rede Pampa foi uma das homenageadas na tarde desta segunda-feira (6), em sessão solene na Câmara Municipal de Porto Alegre. O Troféu Câmara 250 Anos integra as comemorações de aniversário da Casa e foi entregue a 36 personalidades, políticos e entidades por proposição dos vereadores. A honraria foi recebida pela diretoria da empresa.

Responsável pela indicação da Rede Pampa como uma das agraciadas, a vereadora Mônica Leal (PP) ressaltou a importância de um veículo de comunicação com esse perfil. “É uma empresa com uma longa caminhada, trilhada com muito trabalho e muita verdade, sempre com o objetivo de um jornalismo sério”, elogiou a vereadora, que também é jornalista e já trabalhou na Rede Pampa. “O troféu 250 anos da Câmara de Vereadores só poderia ser para a rede de comunicação mais gaúcha, que é a nossa Rede Pampa”, comemorou.

Presente na cerimônia, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, ressaltou que a honraria só fortalece o compromisso da empresa em prestar bem o serviço de comunicar e entreter. “Estamos muito honrados de receber da Casa do povo porto alegrense essa homenagem. Isso mostra esse reconhecimento do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Rede Pampa há mais de 50 anos em prol da comunidade gaúcha”, compartilhou.

Gadret atribui ainda o sucesso da emissora ao seu olhar local e aos conteúdos produzidos de forma exclusiva, com foco no âmbito estadual.

“Estamos nos sentindo verdadeiramente homenageados pelos cidadãos de Porto Alegre através dos seus representantes, os vereadores da capital, em especial a Mônica Leal”, disse o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto.

Para ele, o diferencial da Rede Pampa já começa pelo nome. “O Rio Grande é feito de pampa, e Porto Alegre está incluída neste contexto, a capital do Pampa Gaúcho, onde fica a nossa matriz”, comentou Paulo Sérgio.

Dentre os demais agraciados, estão o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra; os ex-vereadores Reginaldo Pujol, Paulinho Motorista, Jussara Cony, e Raul Carrion; o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon; a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) e o Instituto Ling.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), destacou a importância de homenagear aqueles que contribuíram para fazer do Legislativo da Capital um espaço de construção de ideias, projetos, debates e das melhorias que Porto Alegre precisa. “Para além de um troféu e de um diploma, esta homenagem expressa consigo a importância da sociedade civil, dos agentes políticos, comunitários, e empresariais, no processo de construção e consolidação da nossa democracia”, apontou.

