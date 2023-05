Grêmio Campeão da Libertadores pede para voltar ao Grêmio, segundo Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Luan foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e protagonista do título da Libertadores em 2017 Foto: Reprodução Luan foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e protagonista do título da Libertadores em 2017 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o ex-jogador do Grêmio Luan pediu para voltar ao clube gaúcho, segundo o técnico Renato Portaluppi. O atacante atualmente está no Corinthians e está há seis meses sem jogar. Segundo o treinador, a negociação só não continuou pelo fator financeiro.

O ex-camisa 7 tem um dos maiores salários do Corinthians e o Grêmio não poderia arcar nem com a metade dos valores atualmente. A entrevista foi realizada pela revista Placar.

“Ele me procurou no início do ano. O Luan tem um contrato com o Corinthians e já tinha um contrato bom quando saiu do Grêmio, por méritos, que fique bem claro. Foi para o Corinthians por um contrato melhor ainda. O Grêmio é um dos clubes que financeiramente está passando por problemas. Então fica difícil trazer um jogador como o Luan”, disse o treinador.

Com Renato, o atacante foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e campeão da Libertadores em 2017, inclusive sendo eleito “Rei da América”. Na temporada de 2020, Luan foi negociado com o Corinthians. Nas primeiras partidas, o jogador teve um início regular, mas não conseguiu seguir a média de boas partidas e apresentou problemas extracampo.

“O Luan fazia as paradas dele, mas comigo andava na linha. Eu cobrava dele, cobrava mesmo. Adoro aquele garoto. Mas uma coisa é dar uma certa liberdade e saber levar o cara. Não sei o que aconteceu com ele no Corinthians”, disse Renato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/campeao-da-libertadores-pede-para-voltar-ao-gremio-segundo-renato-portaluppi/

Campeão da Libertadores pede para voltar ao Grêmio, segundo Renato Portaluppi

2023-05-14