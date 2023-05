Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões no próximo sorteio

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (13), o sorteio do concurso 2.592 da Mega-Sena. O prêmio estava estimado em R$ 3,8 milhões para quem acertasse os seis números.

Contudo, de acordo com o banco, nenhuma aposta acertou as dezenas e, agora, o prêmio está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio. Ainda segundo a Caixa, 26 apostadores acertaram 5 números e ganharam R$ 80.203,83; 2.783 acertaram 4 números e ganharam R$ 1,070,42.

As dezenas sorteadas foram: 15, 17, 28, 34, 35 e 51. O sorteio foi realizado às 20h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

https://www.osul.com.br/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-10-milhoes-no-proximo-sorteio/

2023-05-14