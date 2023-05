Após ter o seu nome citado no esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro, o meia do Inter Mauricio se manifestou e negou qualquer tipo de participação no esquema frauduloso. O jogador confirmou que foi procurado pela quadrilha, mas recusou no mesmo momento.

O jogador chegou a ser retirado do jogo contra o Athletico para ser preservado após o nome aparecer na Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. Não existe nenhuma indicação que o meia teria recebido algum valor.

“Foi falado no meu nome nas apostas. Uma pessoa me procurou para levar cartão em troca de dinheiro. Neguei de cara e passei a ignorar. Sou um cara com caráter, com ética. São meus valores. Não julgo quem fez, mas sei da minha parte. Estou de consciência tranquila. O nome de quem me abordou já está com as pessoas do Inter”, disse Mauricio.

O atleta ainda explicou o por que não teria informado o clube gaúcho. Segundo informações do jornal O Globo, o nome do jogador aparece em diálogos no dia 15 de setembro de 2022, dias antes da partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão.