Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Resultado coloca o Tricolor na zona de classificação, dependendo de outros resultados

As Gurias Gremistas conquistaram na tarde deste sábado (13) a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Atuando no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a equipe gaúcha venceu por 1 a 0 no Real Ariquemes. O gol gremista foi marcado por Rafa Levis, de pênalti.

Com o resultado, o Tricolor soma 16 pontos e entra na zona de classificação da competição, dependo de outros resultados da rodada. O próximo adversário será o Real Brasília, na capital federal. A partida será disputada no próximo sábado (20).

Com três zagueiras, o Tricolor foi a campo com novidades nas laterais. Na direita, Shashá e, na esquerda, Raissa Bahia, estrando entre as titulares. Na frente, Agostina e Raquel Fernandes formaram o ataque. O Grêmio iniciou a partida se impondo no ataque e pressionando as adversárias.

Rafa Levis, aos 40 do segundo tempo cobrou falta. A bola bateu na mão da defensora. O pênalti foi marcado. A camisa 10 bateu e converteu. Grêmio 1 a 0.

2023-05-14