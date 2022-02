Geral Canal oficial do Tribunal de Contas da União no YouTube é retirado do ar e transmissões de sessões são canceladas

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

(Foto: Reprodução)

O canal do YouTube do TCU (Tribunal de Contas da União) foi retirado do ar nesta terça-feira (1°). A informação foi divulgada no Twitter pelo vice-presidente da Corte, ministro Bruno Dantas. De acordo com o ministro, o episódio é “grave, súbito e ainda sem explicação”. Por causa do episódio, o TCU cancelou a sessão da 1ª e 2ª Câmaras, prevista para esta tarde. “Providências estão sendo estudadas”, afirmou Dantas.

A programação da semana não está alterada e a sessão plenária, marcada para as 14h30min desta quarta, deve ocorrer e ser transmitida pela internet normalmente. Diante do problema detectado, o tribunal ativou um canal alternativo para transmitir as sessões.

“Hoje o YouTube Brasil suspendeu a conta do TCU oficial em sua plataforma, episódio grave, súbito e ainda sem explicação. Por imperativo constitucional, os julgamentos devem ser públicos e, na modalidade virtual, deve haver transmissão em tempo real. Dado o ineditismo do ocorrido, os jurisdicionados e advogados que acompanhariam os julgamentos não dispunham de outra plataforma. Isso ocasionou o cancelamento das sessões de hoje das duas Câmaras do TCU oficial, com prejuízo para a sociedade. Providências estão sendo estudadas”, escreveu Dantas.

Nesta terça à noite, o canal oficial do TCU já estava de volta ao ar, disponibilizando acesso a vídeos e sessões anteriores.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o TCU afirmou que estava providenciando, junto ao YouTube, a correção dos problemas técnicos e reforçou a importância das transmissões. “O Tribunal atua com transparência. Seus julgamentos devem ser públicos e, na modalidade virtual, devem ser passíveis de acompanhamento em tempo real”, disse o Tribunal através de nota.

Já o YouTube justificou o impedimento das transmissões ao vivo na conta do Tribunal. “O canal do TCU recebeu um alerta em 7 de maio de 2021 e um aviso (ou strike) em 27 de janeiro por exibir conteúdo de terceiros em transmissões ao vivo nas duas ocasiões. Com um aviso vigente, o canal fica impedido de utilizar alguns recursos do YouTube, entre eles fazer transmissões ao vivo”, informou o YouTube. A rede social disse estar em contato com a equipe do Tribunal para dar todo o suporte necessário.

Novo ministro

O TCU realiza, nesta quinta-feira (3), às 11h, a posse de seu novo ministro, Antônio Anastasia. O evento ocorrerá na sede do TCU, em Brasília, e será restrito a convidados. Se for devidamente corrigido o problema no YouTube, a cerimônia poderá ser acompanhada por meio do canal do TCU na plataforma.

Antônio Anastasia foi indicado pelo Senado Federal para assumir a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Raimundo Carreiro. O novo ministro, nascido em Belo Horizonte (MG), é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Anastasia atuou como ministro do trabalho durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1998) e foi vice-governador (2007-2010) e governador (2010-2014) do Estado de Minas Gerais.

Assumiu o cargo de senador da República em fevereiro de 2015, tornando-se vice-presidente da Casa de 2019 até 2021. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do TCU.

