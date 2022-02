Geral Desembargador do Mato Grosso do Sul ataca o Tribunal Superior Eleitoral nas redes sociais

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nas redes sociais, o magistrado tem compartilhado postagens questionando o sistema eleitoral brasileiro e exaltando Olavo de Carvalho, guru bolsonarista. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desembargador Sérgio Martins, do TJ-MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul), é um dos cotados para ser o próximo presidente da corte sul-mato-grossense. E ele tem seguido a linha de pensamento da atual direção do TJ-MS.

Nas redes sociais, o magistrado tem compartilhado postagens questionando o sistema eleitoral brasileiro e exaltando Olavo de Carvalho, guru bolsonarista que morreu de covid-19 negando a eficácia das vacinas.

Discurso negacionista

Dessa forma, ele se mostra alinhado ao discurso negacionista do atual presidente da corte, desembargador Carlos Eduardo Contar, que ganhou projeção nacional quando, no auge das mortes por covid-19, fez um pronunciamento atacando a recomendação de ficar em casa para conter a disseminação da doença.

Martins compartilhou recentemente em seu perfil – que é trancado – uma crítica sobre a suposta ausência de resposta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a um questionamento do Exército. “TSE tá fingindo demência, amnésia ou não tem o que responder mesmo?”, questiona o internauta na mensagem compartilhada pelo desembargador.

Medidas de contenção

Em outra ocasião, ele reposta uma crítica às medidas de contenção ao avanço da covid-19. Em um dos posts, uma mulher comemora a decisão de um juiz federal que liberou um funcionário público a ir ao trabalho mesmo sem estar vacinado.

O magistrado também costuma repostar conteúdo de notórios bolsonaristas como o empresário Luciano Hang, que já foi alvo de mandado de busca e apreensão no bojo do Inquérito 4.781, conhecido como inquérito dos fake news.

Guru bolsonarista

Contudo, foi na defesa da memória do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, que morreu no último dia 25 de janeiro, que ele se mostrou empolgado. “O Psol já acionou o STF para cassar o decreto presidencial que declarou hoje luto oficial em todo o Brasil pela morte de Olavo de Carvalho?”, questionou o magistrado.

Por fim, o desembargador citou uma frase do autodenominado filósofo, que pregava que “ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço a pagar por não ser um deles”, escreveu. As informações são da Revista Consultor Jurídico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral