Geral Câncer de cólon: Entenda a doença que vitimou o ator Chadwick Boseman

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O câncer de cólon é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fãs de cinema e do filme Pantera Negra – o primeiro filme da Marvel a ser indicado ao Oscar de Melhor filme – ficaram abalados na noite do dia 29 com o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman. O ator enfrentava o câncer de cólon desde 2016. A informação foi confirmada pelos perfis oficiais de Boseman nas redes sociais.

Em todo mundo, esse é o terceiro tipo de câncer mais comum, e representa 10% de todos os novos casos da doença em geral. Uma das particularidades desse tumor é que ele é mais frequente em regiões mais desenvolvidas, como a América do Norte, Europa e Oceania. Mesmo no Brasil, as maiores taxas de incidência estão no Sul e no Sudeste.

O câncer de cólon ou câncer colorretal começa quando células anormais crescem descontroladamente e formam um tumor no cólon, a parte do intestino grosso que se estende do ceco ao reto.

Muitos cânceres colorretais começam com um pólipo (crescimento de tecido anormal em uma membrana mucosa) que eventualmente forma um tumor. Se não for tratado, o tumor pode causar sangramento, bloquear o intestino ou romper a parede do órgão. Em seguida, as células cancerosas podem se espalhar para os gânglios linfáticos ou outros órgãos, como o fígado e os pulmões.

Uma vez diagnosticado, o câncer de cólon é classificado de acordo com seu grau de agressividade. Em seguida, certos testes determinam se ele se espalhou para os gânglios linfáticos ou outros tecidos (metástase).

Cada câncer é classificado de acordo com uma escala de quatro estágios – de I a IV – para determinar o tratamento e o prognóstico. Pessoas com câncer em estágio I, confinado ao revestimento do cólon, têm o melhor prognóstico. Mais de 90% dos pacientes que têm os tumores detectados em estágio inicial conseguem se curar da doença.

Pessoas com tumores em estágio III ou IV, como o caso do ator Chadwick Boseman, geralmente não têm um prognóstico tão bom, embora a maioria dos cânceres em estágio II ou III possam ser tratados com eficácia.

Sintomas

O câncer de cólon e reto não costuma apresentar sintomas em seus estágios iniciais, o que dificulta a detecção precoce. No entanto, é importante ficar atento a alguns sinais que possam aparecer:

– Mudança injustificada de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação;

– Fezes pastosas de cor escura ou em forma de fita;

– Sangramento retal ou sangue nas fezes;

– Desconforto gástrico, como cólicas, gases ou dor;

– Fraqueza ou fadiga;

– Perda de peso injustificada;

– Náuseas e vômitos constantes;

– Sensação dolorida na região anal, com esforço ineficaz para evacuar.

Embora a presença dos sintomas listados acima possam ser indícios de câncer colorretal, isto não significa que você tenha câncer. Todos esses sintomas podem ser causados por outras doenças gastrointestinais. Por isso, é importante procurar um médico assim que suspeitar que algo não está certo. Somente ele poderá investigar o seu caso e indicar o melhor tratamento.

Diagnóstico

O principal exame para detectar o câncer colorretal é a colonoscopia. Além de solicitado quando há sintomas, ou após um resultado positivo na pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), é utilizado no rastreamento do câncer colorretal a partir dos 50 anos, ou a partir dos 40 anos em pacientes com histórico familiar.

Embora no Brasil a maioria dos diagnósticos ocorram a partir dos 55 anos, casos de câncer colorretal em pacientes com 40 ou 45 anos têm aumentado, segundo os médicos.

Tratamentos

De todos os tipos de câncer, o câncer colorretal é um dos mais curáveis. A escolha do tratamento geralmente depende do estágio de evolução. Pacientes de todas as idades, incluindo idosos, podem se beneficiar. Para a maioria das pessoas, a remoção cirúrgica do tumor é o primeiro passo. Dependendo da localização do tumor e do grau de disseminação, a radiação e a quimioterapia também podem ser usadas para aumentar as chances de cura permanente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral