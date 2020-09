| Conheça 10 alimentos ricos em vitamina K

Garantir a coagulação do sangue de maneira adequada, melhorar a oxigenação dos tecidos e prevenir doenças cardiovasculares e osteomusculares: estes são alguns dos benefícios encontrados nas vitaminas do complexo K. A vitamina K1 (filoquinona) e a vitamina K2 (menaquinona) são dois nutrientes importantes para o bom funcionamento dos processos citados anteriormente, mas – apesar de parecidas estruturalmente – têm suas particularidades na absorção e na atuação dentro do nosso organismo.

Para isso, o site EU Atleta preparou, junto à nutricionista Ana Paula Cervasio, Mestre em Nutrição pela UFRJ e Especialista em Nutrição Clínica pela UERJ, um guia com as principais características destas vitaminas, seus benefícios e onde encontrá-las.

Confira a lista com 20 fontes de vitamina K:

Espinafre

Uma das principais fontes de vitamina K1, o espinafre também é rico em uma série de nutrientes importantes como ferro, acido fólico e vitaminas A, C e E. Por ter um teor calórico baixo, também é um aliado para quem busca o emagrecimento. Outro benefício importante desta verdura é a presença do antioxidante luteína, que atua na prevenção da perda de visão com o avançar da idade e do câncer de cólon.

Brócolis

Assim como o espinafre, o brócolis também é uma das principais funções de vitamina K1 e, junto dela, traz uma série de nutrientes importantes e um baixo teor calórico. Esta verdura tem em sua composição uma série de minerais como cálcio, potássio, ferro, zinco e sódio e das vitaminas A, C e do complexo B.

Agrião

O agrião é mais uma folha verde-escura que supre as necessidades diárias de vitamina K1. A planta também é rica em ferro, potássio, cálcio, fósforo e vitaminas. Entre seus benefícios, podemos destacar a melhora da saúde da pele e dos olhos (vitamina A), prevenção de anemia (vitamina B9/ácido fólico), fortalecimento do sistema imunológico (vitamina C e antioxidantes) e o combate a doenças respiratórias por ter propriedades descongestionantes.

Couve

Presente em alguns pratos típicos do Brasil, a couve é uma boa fonte não só de vitamina K1, mas também de vitaminas A, B6 e C e minerais como cálcio e ferro. Além do baixo teor calórico que ajuda no emagrecimento, este vegetal também colabora para a formação e manutenção da massa óssea, fortalecimento do sistema imunológico e absorção de ferro.

Acelga

Além da vitamina K1, a acelga é rica nas vitaminas A, C, E e do complexo B e em minerais como cálcio, sódio, potássio, ferro e fósforo. Sua composição ainda inclui fibras, ômega-3 e betacaroteno. É uma planta bastante nutritiva e pode ser aliada também no emagrecimento e na melhora do funcionamento intestinal.

Mostarda

A folha de mostarda também é rica nas vitaminas A, C, E e do complexo B, além da K1. Sua composição ainda conta com uma série de minerais, sendo fonte de cálcio, ferro, fósforo, magnésio e manganês, fibras e antioxidantes, trazendo benefícios como o aumento da imunidade, redução do LDL (colesterol ruim) e melhora no processo de digestão. A clorofila presente na folha também é capaz de eliminar do corpo toxinas oriundas de produtos químicos e pesticidas.

Chicória

As folhas de chicória são mais uma opção de verdura como fonte de vitamina K. Elas são bastante nutritivas, contendo também grandes quantidades das vitaminas A, do complexo B e D e, em menor proporção, das vitaminas C e E. A chicória é ainda um alimento rico em fibras, minerais como cálcio, ferro e fósforo e antioxidantes. Entre seus benefícios para o organismo, ela ajuda no emagrecimento, alivia sintomas de estresse e ansiedade, regula a função intestinal e fortalece o sistema imunológico.

Alface

Uma das figurinhas mais presentes em saladas de folhas, a alface também é fonte de K1. Rica em fibras e antioxidantes, conta ainda com outros nutrientes como betacaroteno, vitaminas B1, B2 e C, cálcio, ferro e potássio. Além do já conhecido emagrecimento, o vegetal também colabora no combate à insônia e ajuda no controle da diabetes, na prevenção da anemia e na regulagem do intestino.

Almeirão

Assim como as outras folhas verdes-escuras, o almeirão é fonte importante de vitamina K. Ele também conta com um baixo teor calórico e possui boas doses cálcio, fósforo, ferro e vitaminas A e do complexo B. É mais um vegetal que ajuda no emagrecimento, no sistema imunológico e no bom funcionamento do sistema digestivo.

Ora-pro-nóbis

Fechando as folhas da lista temos a ora-pro-nóbis, que integra a classe das PANCs (Plantas Alimentícias Não-Convencionais). Além da vitamina K, a folha de ora-pro-nóbis possui alto valor proteico e é rica em vitamina C, aminoácidos, fibras, ferro, cálcio, magnésio e manganês. Além de ser bastante nutritiva, ajuda na recuperação muscular, no trânsito intestinal e no emagrecimento, estimula o sistema imunológico e previne a anemia.