Saúde Câncer de intestino: saiba quais são os primeiros sintomas da doença

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

O câncer de intestino, ou colorretal, é um dos tumores mais letais. (Foto: Reprodução)

A campanha Março Azul Marinho tem o objetivo de alertar a população sobre os riscos do câncer de intestino, também chamado de câncer colorretal (CCR). Em 2022, o Brasil registrou 45.630 casos da doença, e 20.245 mortes em decorrência do tumor. Esta também foi a causa da morte do Rei Pelé.

O cirurgião do aparelho digestivo e especialista em coloproctologia, Dr. Rodrigo Barbosa, explica que o câncer de intestino atinge o intestino grosso ou o reto. De acordo com o médico, tem maior propensão à doença as pessoas com registro do tumor na família, as que possuem hábitos de vida pouco saudáveis e homens e mulheres acima de 45 anos.

Quando o diagnóstico é negligenciado, a chance de letalidade por câncer de intestino é alta. De acordo com levantamento do Globocan, órgão da Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer colorretal representa 10% de todos os tipos de tumor, com 1,9 milhão de novos casos anuais e 935 mil mortes. Por isso, a detecção precoce é tão importante.

Diagnóstico precoce

Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico precoce pode ser feito por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença. Além disso, pessoas sem sinais ou sintomas, mas pertencentes a grupos de risco também devem realizar os exames para rastrear o tumor.

O rastreamento dos tumores de cólon e reto (colorretal) pode ser realizado através de dois exames principais: pesquisa de sangue oculto nas fezes e endoscopias (colonoscopia ou retossigmoidoscopias).

Primeiros sinais do câncer de intestino

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, os sinais que comumente indicam câncer de intestino são: Sangramento nas fezes; Massa (tumoração) abdominal; Dor abdominal; Mudança de hábito intestinal. O Dr. Rodrigo ressalta que, ao perceber qualquer um desses sintomas, é necessário procurar ajuda médica imediatamente. Quando a doença é diagnosticada precocemente, há até 95% de chance de cura.

Prevenção

Para manter esse tipo de tumor bem longe, o médico recomenda evitar o tabagismo e o uso de bebidas alcoólicas, praticar atividade física, ter uma alimentação rica em fibras e evitar alimentos ultraprocessados e açúcares. Além disso, é importante fazer o rastreamento de doenças mesmo sem sintomas.

