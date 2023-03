Economia Lula critica pagamento de dividendos da Petrobras; “companhia deve pensar no País e não em lucro”, afirma o presidente

2 de março de 2023

"A Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões, quando ela deveria ter investido metade no crescimento deste País”, disse Lula. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra os dividendos pagos pela Petrobras, que devem totalizar R$ 215,8 bilhões referentes aos exercício de 2022, mais do que o dobro do valor distribuído no ano anterior. Para Lula, a companhia deve priorizar o desenvolvimento econômico do País e depois a geração de lucro e seus acionistas.

As críticas foram feitas nessa quinta-feira (2), no Palácio do Planalto, durante o lançamento do novo Bolsa Família.

“Não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões, quando ela deveria ter investido metade [deste valor] no crescimento econômico deste País”, disse o presidente. “Em vez de investir, a Petrobras decidiu agraciar os seus acionistas minoritários. A Petrobras já foi uma empresa de desenvolvimento deste País, agora ela é uma exportadora de óleo cru. Não foi para isso que descobrimos o Pré-Sal”, acrescentou.

Lula ainda afirmou que as empresas públicas devem pensar primeiro no Brasil e depois em seus lucros ou em seus acionistas.

Recorde

As críticas do presidente surgem após a Petrobras anunciar o maior lucro de sua história.

No acumulado de 2022, a companhia registrou lucro líquido de R$ 188 bilhões, o maior já registrado por uma empresa de capital aberto, segundo dados do TradeMap.

Em comunicado, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Rodrigo Araujo Alves, afirmou que a petroleira alcançou “recordes superlativos” após “diversas ações gerenciais relevantes tomadas ao longo dos últimos anos, uma vez que o preço do petróleo já esteve em patamares similares aos de 2022, sem que os mesmos resultados fossem observados”.

O lucro líquido recorde da Petrobras foi divulgado em meio a tentativas do governo federal de mudar as regras de distribuição de dividendos da empresa. O objetivo do Executivo é evitar altas elevadas de preços da estatal e garantir mais investimentos em transição energética.

As medidas têm sido discutidas pelo presidente Lula com ministros no Palácio do Planalto. As propostas, no entanto, foram mal recebidas pelo mercado, porque geram dúvidas sobre como será a política de distribuição de dividendos da estatal, o que pode afastar investidores em ações da petroleira.

No quarto trimestre de 2022, o lucro da Petrobras foi de R$ 43,341 bilhões, uma queda de 6% em relação aos três meses anteriores. Já em relação ao quarto trimestre de 2021, quando a petroleira registrou lucro de R$ 31,504 bilhões, a alta foi de 37,6%.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da Petrobras totalizou R$ 340,482 bilhões em 2022, uma alta de 45% em relação aos R$ 234,576 bilhões registrados em 2021.

Já receita de vendas da empresa totalizou R$ 641,256 em 2022, frente a R$ 452,668 bilhões em 2021, um aumento de 41,7%.

