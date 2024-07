Saúde Câncer de pênis: Brasil é considerado o país com maior número de casos no mundo; veja os seis sinais mais comuns da doença

4 de julho de 2024

Condição representa 2% de todos os tipos de tumor que atingem homens brasileiros.

O Brasil é considerado o país com maior incidência de câncer de pênis no mundo, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Este tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem os homens brasileiros, segundo informações do Ministério da Saúde.

O câncer de pênis é uma doença secundária ao HPV, à má higiene e à falta de circuncisão. Em geral, esse tipo de tumor acomete pessoas pouco favorecidas economicamente, o que fez com que houvesse pouco investimento em pesquisa nessa área. Pesquisadores dizem que os casos de câncer de pênis em todo o mundo podem aumentar 77% até 2050.

O câncer de pênis pode muitas vezes ser confundido com uma DST em seus estágios iniciais e geralmente se manifesta por meio de uma ferida no pênis que não cicatriza ou de uma secreção com odor forte. Mas devido à natureza íntima da doença, muitos homens podem adiar o tratamento por vergonha.

Crescimentos e feridas

O câncer pode se desenvolver em qualquer lugar do órgão, mas ele se desenvolve mais comumente sob o prepúcio em homens que não foram circuncidados, ou na glande.

Um dos primeiros sinais da doença é um tumor ou ferida que não cicatriza após quatro semanas. Pode parecer uma verruga, úlcera ou bolha que pode não causar dor.

Sangramento

Outro sinal de alerta do câncer de pênis é o sangramento do pênis. Isso inclui sangramento sob o prepúcio.

Corrimento

Uma secreção com odor fétido pode ser um sinal de câncer de pênis, mas é mais provável que a secreção seja causada por outros fatores. Pode ocorrer devido a uma infecção, má higiene ou porque algo está irritando a pele do pênis.

Erupções cutâneas

Uma erupção cutânea no pênis é outro possível sinal de câncer. Esteja ciente do que é normal para você e tente não ter vergonha de falar sobre isso com um clínico geral.

Problemas no prepúcio

A pele do pênis fica mais rígida, ficando mais difícil retrair o prepúcio, que também é conhecido como fimose.

Mudanças de cor

Por fim, vale a pena conversar com um clínico geral sobre alterações na cor do seu pênis ou prepúcio.

Sintomas da doença

Geralmente o câncer de pênis se manifesta por meio de uma lesão na região genital, na grande maioria das vezes na glande ou na face interna do prepúcio. Essa ferida pode gerar coceira, queimação e forte odor, mas a principal característica é a não cicatrização do machucado depois de uma semana ou até um mês mesmo tendo sido feito tratamento local com medicações tópicas. Elas podem ser confundidas com infecções sexualmente transmissível (IST), entretanto é importante procurar um médico especialista em qualquer surgimento dos sintomas.

Tratamento

Os médicos afirmam que quanto mais cedo descobrir o diagnóstico, mais chances de cura. Porém, o tratamento vai depender do estágio do câncer, podendo envolver cirurgia, uso de cremes, tratamento a laser, radioterapia ou quimioterapia. Operações para remover parte ou todo o pênis geralmente são o último recurso para casos avançados.

Se não for tratada, a doença pode se agravar e aumentar de tamanho podendo ser necessário a amputação parcial ou total do órgão. Em 2020, por exemplo, 463 pessoas morreram de câncer de pênis no país.

