Acontece Candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva são apresentadas oficialmente à comunidade

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Jantar reuniu cerca de 300 pessoas na noite de quinta-feira na Vila Basilico, em Caxias do Sul Foto: Leandro Araújo Jantar reuniu cerca de 300 pessoas na noite de quinta-feira na Vila Basilico, em Caxias do Sul (Foto: Leandro Araújo ) Foto: Leandro Araújo

As 15 candidatas a rainha e princesas da Festa Nacional da Uva foram oficialmente apresentadas à comunidade em um evento na noite de quinta-feira (15). Confira aqui as fotos individuais das candidatas. O tradicional jantar de apresentação ocorreu na Vila Basilico, em Caxias do Sul, e reuniu cerca de 300 pessoas, entre convidados, representantes de entidades e autoridades.

A noite foi marcada pelas boas-vindas às jovens por parte de autoridades locais e representantes do evento. As candidatas fizeram um desfile individual e, depois, subiram ao palco para se apresentarem aos convidados. O desfile permitiu destacar os trajes, especialmente produzidos para a data pela estilista Erica Generozo com curadoria da Subcomissão de Estilo da Comissão Social da festa.

Os vestidos usados pelas candidatas são feitos de crepe vogue, um tecido de alta costura fornecido gentilmente pelas Lojas Magnabosco. Os vestidos apresentam dois tons de verde distintos: algumas candidatas usaram um tom mais escuro, enquanto outras ficaram com um tom mais claro. Essa variação homenageou a mudança da parreira. O traje é composto ainda por uma rosa, usada no pescoço.

Essa flor, também em crepe verde, faz alusão às roseiras plantadas junto às parreiras. Em um verde mais escuro, as participantes do concurso usaram uma manta em tricô desenvolvida pela Malharia Gida. Já em bordô, aparece uma luva longa, que foi produzida exclusivamente para o jantar de apresentação pela Bello Pano. Na cor mais usualmente associada à uva, a luva traz glamour ao traje social das candidatas.

Nessa etapa, os vestidos são todos no mesmo modelo, diferente da noite do concurso, quando cada uma vestirá uma peça produzida exclusivamente para si. O jantar é tradicionalmente a abertura das comemorações que têm o ponto alto no dia da escolha do trio representante da festa, no dia 26 de agosto. Antes disso, ocorre ainda o Filó das Embaixatrizes, no dia 8 de julho, aberto ao público.

Para o jantar, as vinícolas Grutinha, Don Affonso, Rossato, Santini, Lovatel e a Vinhos Emoção forneceram sucos, espumantes e vinhos. A opção da comissão foi oferecer vinhos feitos aqui proporcionando uma excelente degustação a todos.

O evento ainda serviu para a Festa da Uva anunciar a presença de três grandes marcas da região como patrocinadoras da Festa da Uva 2024: Sicredi, Randoncorp e Biglia Advocacia.

