Candidato a vereador mais votado de cidade do Paraná não é eleito; entenda

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Candidato Dr. Odarlone lamentou e disse que pretende continuar tentando vaga na Câmara. (Foto: Reprodução)

Em Apucarana (PR), o candidato a vereador mais votado não foi declarado eleito para ocupar uma das 11 cadeiras da Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Isso porque, mesmo com os 2.407 votos obtidos, o partido do candidato Dr. Odarlone (PT) não alcançou o mínimo de votos necessários para garantir a vaga.

Isso acontece por conta dos cálculos utilizados para distribuir as cadeiras das

Câmaras Municipais no Brasil. Ao contrário das eleições para cargos do Executivo, que usa o sistema majoritário — quando o que vale é quem ganhou mais votos válidos —, cargos do Legislativo se valem do sistema proporcional, com cálculos (quociente eleitoral e partidário) que distribuem aos partidos as cadeiras de acordo com a soma dos votos obtidos pelas legendas para, então, decidir quais candidatos ocuparão as vagas.

Dr. Odarlone teve mais votos que todos os outros candidatos na disputa, mas seu partido, o Partido dos Trabalhadores, ficou atrás das outras legendas na soma total.

Nestas eleições, Apucarana teve 65.509 votos válidos para vereador (excluindo

brancos e nulos). Com 11 cadeiras na Câmara Municipal a serem preenchidas, o quociente eleitoral é de 5.955 votos por vaga. A coligação FE BRASIL (PT/PC do B/PV), firmada no município, alcançou apenas 4.428 votos no total, com 12

candidatos — não tendo, assim, o mínimo de votos para integrar a Câmara no

próximo mandato. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em uma rede social, o candidato não eleito publicou um vídeo em que agradece aos seus eleitores e diz que não vai desistir da política.

“Apesar de tudo isso [de ser o mais votado], não vencemos essa batalha, mas isso não quer dizer que a gente deixará a luta”, disse. “A vida às vezes é injusta conosco. Vereador mais votado de Apucarana e não é eleito. Mas se Deus quiser na próxima você ganha, pai”, escreveu a filha do candidato em outra publicação.

Dr. Odarlone obteve 2.407 votos nominais. Os vereadores eleitos em Apucarana (PR) foram:

* Moises Tavares (PP) – 2.389 votos

* Tiago Cordeiro (PDT) – 2.181 votos

* Guilherme Livoti (União) – 2.112 votos

* Gabriel Caldeira (União) – 2.045 votos

* Adan Lenharo (SC) – 1.965 votos

* Danylo Acioli (MDB) – 1.828 votos

* Eliana Rocha (Solidariedade) – 1.595 votos

* Sidnei da Levelimp (MDB) – 1.589 votos

* Deco (Agir) – 1.456 votos

* Luiz Vilas Boas (PDT) – 1.388 votos

* Luciano Facchiano (Agir) – 1.233 votos.

