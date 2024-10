Política Prefeito mais novo de Minas Gerais e 2º mais novo do País é eleito com 88% dos votos aos 21 anos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Esta foi a primeira vez que o Eduardo Cheung de Lima se candidatou a um cargo público. (Foto: Reprodução de TV)

O prefeito mais novo de Minas Gerais é de Heliodora, no Sul de Minas. Aos 21 anos e sete meses, Eduardo Cheung de Lima, eleito pelo PSD, é também o segundo prefeito mais novo do País.

Cheung nasceu no dia 14 de março de 2003 e foi eleito com 88,17% dos votos válidos, o que significou 3.840 votos.

O eleito é filho do ex-prefeito da cidade, Alex Leopoldino de Lima, que morreu no ano passado, aos 49 anos, vítima de câncer. Eduardo disse acreditar que a falta de experiência em administrações públicas não será um problema.

“Eu acredito que o desafio da inexperiência ele não existe e eu desde muito cedo tive que amadurecer mais cedo, na minha vida foi tudo de forma prematura, trabalhei muito ao lado de meu pai. Acredito que o maior desafio agora vai ser a gente reestruturar a administração pública para que nós possamos fazer uma belíssima gestão nos próximos quatro anos”, disse o prefeito eleito.

Esta foi a primeira vez que o jovem se candidatou para um cargo público.

“Olha, foi muito desafiador, por conta que eu sempre vivia nos bastidores ao lado de meu pai, eu que era o pavimentador político, eu que era o braço direito dele”, declarou. “E nessa campanha a gente estava, eu estava praticamente fazendo de tudo. Eu, com o meu vice, tivemos como meta não delegar muitas funções para que nós pudéssemos ter liberdade de governar, não fazer nenhum compromisso eleitoral com ninguém, não ter aquela promessa. Foi uma campanha assim, vitoriosa, começamos o ano passado com 54% das pesquisas de intenção e finalizamos neste domingo com 88%”, complementou prefeito eleito.

Eduardo Cheung disse que pretende priorizar as primeiras ações de governo no atendimento a carências de produtores rurais e da saúde.

“Acredito que o desafio número um vai ser a recriação da Secretaria de Agricultura de uma forma que a gente consiga atender todos os nossos produtores de forma já imediata. Trabalhar também na pavimentação dos pontos críticos da zona rural e organização do serviço que é fornecido pela prefeitura. Também nós temos um grande desafio na Secretaria de Saúde, de aumentar o fluxo de exames e consultas fornecidos para a população, reorganizar o transporte de pacientes e modernizar ainda mais o atendimento de saúde”, disse o prefeito eleito.

2024-10-08

2024-10-08