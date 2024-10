Política Candidato preso por tráfico de drogas no Paraná e que jogou “santinhos” para fugir da polícia recebeu 57 votos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Resultado não elegeu Caio Andrade como vereador em Assaí (PR). Partido diz que ele pode ser expulso. (Foto: Reprodução de TV)

Candidato a vereador em Assaí, no Norte do Paraná, Caio Andrade (Solidariedade) recebeu 57 votos nas eleições municipais do último domingo (6) apesar de estar na cadeia. Ele está preso desde 20 de setembro deste ano por tráfico de drogas. Em nota, o partido informou que ele pode ser expulso.

A prisão foi em Ouro Verde do Oeste, cidade próxima a Cascavel, no Oeste do Estado. Segundo informações da polícia, Andrade estava em um carro carregado com 108 quilos de maconha.

Quando tentou fugir, ele jogou ”santinhos” da própria campanha para tentar atrapalhar a visão dos policiais, mas a estratégia não deu certo.

Por ser preso temporário, ele não pôde votar e teve vários pedidos de soltura negados pela Justiça. Mesmo assim, os votos foram contabilizados.

Caio Andrade ficou na 36ª posição entre os 77 candidatos a vereador em Assaí, que tem nove parlamentares.

Risco de expulsão

O Solidariedade explicou que, “dada a gravidade dos fatos, será aberta assembleia para deliberação quanto a expulsão do candidato em questão. Solicitaremos cópia do auto de prisão em flagrante para análise criteriosa das circunstâncias”.

O partido ressaltou que a conduta do candidato “não representa os valores morais e sociais defendidos pelo Solidariedade, que reforça publicamente seu compromisso com o cumprimento da lei em seu rigor e a paz social”.

Ação na Justiça

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) disse que o candidato fez uso irregular de material de campanha eleitoral ao jogar os “santinhos” na tentativa de fugir da polícia.

O MP encaminhou à Justiça a denúncia por tráfico de drogas. Se a acusação for aceita, Andrade vira réu na ação criminal.

Vitória

No domingo, Tuti, do PSD, foi eleito prefeito de Assaí para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, o candidato teve 4.524 votos, 48,73% dos votos válidos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não há segundo turno na cidade, pois a população é menor do que 200 mil habitantes.

A eleição em Assaí teve 9.825 votos totais, o que inclui 265 votos brancos, 2,70% dos votos totais, e 277 votos nulos, 2,82%.

Tuti tem 65 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de prefeito. Ele declarou um patrimônio de R$ 650.622.

O vice-prefeito eleito em Assaí é Rafael Greca, do PL, que tem 49 anos.

Os dois fazem parte da coligação JUNTOS COM O POVO SOMOS FORTES, formada pelos partidos PSD, PSB, PODE, AVANTE, UNIÃO e PL.

