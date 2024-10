Política “Eu amo o Malafaia. Ninguém critica mulher feia”, diz Bolsonaro após ataques do pastor que o chamou de “covarde” e “omisso”

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Articulador de suas campanhas junto ao eleitorado evangélico desde 2018, Malafaia é considerado um dos principais aliados do ex-presidente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa terça-feira (8) não ter mágoas do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que o chamou de “covarde”, “omisso” e “porcaria de líder” ao tratar da eleição da cidade de São Paulo. Ao jornal O Globo, Bolsonaro se esquivou dos ataques do líder evangélico e disse que é importante a união em todas as frentes da direita para eleger Ricardo Nunes (MDB) contra Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela prefeitura da capital paulista.

“Eu amo o Malafaia. Ninguém critica mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa”, disse Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal “Folha S. Paulo”, Malafaia afirmou que esperava de Bolsonaro uma postura firme contra Pablo Marçal (PRTB), além de uma presença maior na campanha de Nunes. “Que porcaria de líder é esse?”, questionou o líder evangélico, referindo-se ao ex-presidente.

Malafaia também contou que mandou “mais de 30” mensagens de WhatsApp para Bolsonaro. “Mais de 30! E não era “zap” de brincadeira, não”, disse o pastor, dizendo que o ex-presidente nunca o respondeu. “Ele tem o direito de errar. Mas foi uma decepção, de qualquer forma”, complementou.

Na avaliação de pessoas próximas a Bolsonaro, apesar do entrevero com o ex-presidente, Malafaia teve um papel “fundamental” para que Nunes avançasse para o segundo turno em primeiro lugar, mobilizando as lideranças evangélicas para conter o crescimento de Marçal. O advogado Fábio Wajngarten, um dos nomes mais próximos ao ex-presidente, reforça o discurso de que é necessário olhar para frente e não “alimentar brigas” na direita.

“⁠A participação do Malafaia foi importante por abrir caminhos juntos aos evangélicos. O governador Tarcísio de Freitas foi gigante por apoiá-lo, e Bolsonaro foi decisivo por ratificar Nunes como seu candidato em lives às vésperas da eleição. O importante agora é estarmos juntos contra o Boulos”, afirma Wajngarten.

Elogios a Tarcísio

Ao condenar a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, Silas Malafaia elogiou a condução do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que permaneceu ao lado de Nunes durante toda a campanha em São Paulo.

“O governador de São Paulo me ganhou. Mostrou que é político, que é líder. Não se preocupou com rede social ou crítica. Qual foi o vídeo que Bolsonaro fez apoio direto a Nunes? Teve um vídeo direto chamando Marçal de enganador? Pro povo ele dá um sinal dúbio, mas para o mundo político ele dá o sinal de que não é confiável. Ele mesmo está estragando a história dele com ele. É isso que estou sinalizando para eles”, afirmou Malafaia.

Conselheiro de Bolsonaro e articulador de suas campanhas junto ao eleitorado evangélico desde 2018, Malafaia é considerado um dos principais aliados do ex-presidente. O pastor foi o financiador e principal responsável pela convocação do ato de 7 de setembro na Avenida Paulista para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é relator das investigações envolvendo o ex-mandatário.

Ao lado de Bolsonaro, Malafaia defendeu o ex-presidente durante a pandemia da covid e pediu para que as Forças Armadas atuassem contra os governadores devido às medidas restritivas para conter o avanço da doença.

Em um aceno a Malafaia e ao público evangélico, Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal o ministro André Mendonça, pastor da Igreja Presbiteriana e ex-advogado-geral da União.

