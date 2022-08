Geral Candidato mais rico das eleições declara possuir patrimônio de mais de 1 bilhão de reais

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Marcos Ermírio de Moraes é herdeiro do Grupo Votorantim. (Foto: Reprodução)

A chapa do ex-governador de Goiás Marconi Perillo chama a atenção pelos altos valores da declaração de bens informada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ao lado dos suplentes Jalles Fontoura, ex-prefeito de Goianésia, e Marcos Ermírio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim, o total de bens declarados soma R$ 1,35 bilhão. O empresário dono da multinacional, inclusive, é o candidato mais rico entre os registrados na Justiça Eleitoral, com uma fortuna de R$ 1,2 bilhão.

Boa parte desse montante é proveniente de uma participação societária. A família Ermírio de Moraes é notória por ter criado o Grupo Votorantim, uma das maiores empresas do país, com atuação em diversos ramos. Moraes também é engenheiro florestal e um dos realizadores do Rally dos Sertões. Ele se filiou ao PSDB em maio deste ano e é estreante nas urnas como segundo suplente de Perillo. Por isso não é possível identificar sua evolução patrimonial.

Além das participações societárias em várias empresas da família, Moraes declarou duas aeronaves num total de mais de R$ 2 milhões, seis imóveis que somam quase R$ 8 milhões e 11 veículos (mais de R$1 milhão).

Primeiro suplente de Perillo, o empresário Jalles Fontoura declarou um patrimônio de R$ 146,5 milhões. Eleito prefeito de Goianésia em 2012, Fontoura tentou a reeleição em 2016 e não se candidatou a nada nas duas últimas eleições – ele participou da Assembleia Constituinte nos anos 1980. Desde o último pleito que participou, a fortuna de Fontoura teve um aumento de mais de 60%.

A família do empresário é dona da Jalles Machado, empresa do ramo da cana de açúcar e produtora de álcool. Os negócios da família são avaliados em bilhões de reais. Dirigida por Otavinho Lage, a empresa abriu o capital e atraiu mais de R$ 700 milhões de reais.

Já Perillo declarou um patrimônio, em seu nome, de R$ 7,3 milhões.

Segundo mais rico

Já o segundo candidato mais abastado de todo o país nas eleições deste ano de acordo com as declarações feitas até agora junto ao TSE – o prazo para enviar as informações vai até o próximo dia 15 –, o postulante a deputado estadual no Pará Ailson Souto da Trindade (PP) ficou 29 mil vezes mais rico em dez anos. O patrimônio dele passou de R$ 15 mil em 2012 para R$ 448 milhões neste ano, conforme os dados enviados pelo próprio Souto ao TSE.

Trindade é empresário e, dez anos atrás, concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto de Moz, cidade com cerca de 40 mil habitantes, localizada a 416 quilômetros de Belém. Obteve somente 135 votos e não se elegeu. Na ocasião, ele declarou que tinha um terreno de R$ 10 mil e R$ 5 mil em outros bens. Desta vez, Trindade afirmou à Justiça Eleitoral que possui R$ 39 milhões em espécie, em moeda estrangeira (sem especificar qual), e R$ 9 milhões em joias, além de um terreno de R$ 390 milhões.

Procurado, o candidato respondeu os questionamentos por meio de sua assessoria de imprensa e ratificou os valores. O jornal O Globo questionou especificamente se as informações fornecidas ao TSE estavam corretas, o que foi confirmado pela campanha de Ailson.

A receita do sucesso que fez o patrimônio de Trindade explodir passa pela mudança de ramo de atuação, segundo ele. Antes, era empresário da área de eletrônicos, mas hoje atua no mercado imobiliário, mais especificamente, com compra e venda de lotes e construção de casas, de acordo com sua assessoria de imprensa.

O nome do candidato a deputado estadual consta no quadro social de três pessoas jurídicas: as empresas AST Empreendimentos Imobiliários e AR Serviços de Escritório, assim como da Federação das Associações das Cidades e Comunidades do Estado do Pará, entidade da qual ele é presidente.

“É importante destacar que as empresas do candidato declaram imposto de renda de pessoa jurídica, recolhendo a integralidade dos impostos devidos. Assim como o candidato na pessoa física. Importante frisar que o candidato nunca ocupou cargo ou função pública, sendo o seu patrimônio totalmente proveniente do exercício de sua profissão acima explicada”, afirmou a campanha. As informações são do jornal O Globo.

