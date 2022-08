Geral Adolescente é mantida em cárcere privado por 6 meses após conhecer homem na internet em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Ela era mantida na casa do suspeito, de 43 anos, que foi preso em flagrante. (Foto: Pexels)

Uma adolescente desaparecida há seis meses em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, foi mantida em cárcere privado por um homem de 43 anos, no Paraná, segundo a Polícia Civil. A jovem de 15 anos foi resgatada na última quarta-feira (10). Ela estava na casa do suspeito, que foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Franco Reginato, a jovem conheceu o homem por meio das redes sociais. Após troca de mensagens, o investigado viajou para Santa Catarina, em 23 de janeiro deste ano, e a levou com ele para Curitiba (PR). Desde então, a família dela havia perdido contato.

Familiares da jovem registraram ocorrência sobre o sumiço dela e a polícia iniciou investigações, localizando o suspeito e seus endereços.

“[A adolescente] ficava em uma casa de propriedade do suspeito e não havia contato com a família”, explicou o delegado.

As circunstâncias em que a adolescente era mantida, segundo o delegado, e se houve alguma forma de violência, são apuradas pela investigação. Após ser retirada do cárcere, foi encaminhada a exames e levada à família, em Laguna.

De acordo com Reginato, foi concedida a liberdade provisória do investigado, com cautelares. O homem já foi ouvido pela polícia, mas detalhes não foram divulgados. “Como ainda não foi encerrada a investigação, não podemos apresentar nada além das informações genéricas”, disse. A identificação do suspeito não foi revelada pela polícia em razão da legislação.

Caso no Paraná

Em outro caso recente, uma adolescente de 17 anos foi resgatada após ser mantida em cárcere privado por um homem de 28 anos em Marmeleiro, no Sudoeste do Paraná. As informações são da Polícia Civil.

Segundo a polícia, o homem e a adolescente tinham um relacionamento. As agressões foram descobertas no último dia 26, quando um oficial de justiça foi até o endereço para cumprir uma diligência e presenciou o homem cortando os cabelos dela com uma faca, segundo a polícia.

Neste momento ele saiu correndo, pulou um muro dos fundos do terreno da casa e fugiu.

A adolescente afirmou à polícia que era obrigada a se prostituir e que o dinheiro era usado pelo homem para compra de drogas. Além disso, ela informou que estava sendo mantida em cárcere privado e sendo torturada desde o dia 25. A vítima apresentava diversos hematomas pelo corpo e foi levada para um hospital da cidade.

A delegada Emanuele Baggio – responsável pelo caso – disse que o homem irá responder pelos crimes de lesão corporal e favorecimento a prostituição. As informações são do portal de notícias G1.

