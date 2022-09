Política Candidatos à Presidência se manifestam sobre hostilidades a jornalista

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Deputado estadual paulista, Douglas Garcia, fez acusações à Vera Magalhães após o deabete da TV Cultura entre os candidatos ao governo de São Paulo Foto: Reprodução Deputado estadual paulista, Douglas Garcia, fez acusações à Vera Magalhães após o deabete da TV Cultura entre os candidatos ao governo de São Paulo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Candidatos à Presidência da República comentaram nesta quarta-feira (14) as hostilidades sofridas pela jornalista Vera Magalhães por parte do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) após o debate da TV cultura entre candidatos ao governo de São Paulo desta terça-feira (13).

Paga para falar mal

Ao final do evento, Garcia foi até a jornalista e questionou: “Vera, você assinou um contrato de meio milhão de reais para falar mal do presidente da República?” O valor se refere ao seu contrato anual com a Cultura. Após isso, ela chama a segurança e ele profere ofensas, afirmando que ela é uma “vergonha” para a profissão.

“Você é deputado e veio para fazer essa palhaçada?”, pergunta Vera posteriormente. “Eu tenho vergonha na cara, o contrato é de R$ 200 mil, eu publiquei e você sabe”, continua. O bate-boca permaneceu, até que o diretor de jornalismo da TV Cultura e âncora do debate, Leão Serva, toma o celular de Garcia e o arremessa.

Conselho de ética

Em nota, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo informou que “apurará as denúncias em relação à conduta do deputado Douglas Garcia com transparência e celeridade”. O presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB-SP), também manifestou solidariedade à jornalista e repudiou a atitude do parlamentar.

Veja as declarações dos candidatos à presidência:

Luiz Inácio Lula da Silva

O ex-presidente afirmou estar “triste com o desrespeito contra a jornalista Vera Magalhães”. Segundo o petista, os debates “deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas”.

Ciro Gomes

O candidato pedetista disse que “a escalada de ataques de bolsonaristas à jornalista Vera Magalhães já chegou ao ponto máximo”. De acordo com Ciro, o deputado estadual não agiria como feito se não tivesse apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Simone Tebet

A candidata do MDB manifestou “solidariedade e indignação” à Vera Magalhães. Ela ainda ressaltou que “o comportamento covarde do presidente [Bolsonaro] é uma licença para esse tipo de absurdo”.

Felipe D’Avila

O candidato do Novo se solidarizou com Vera Magalhães e destacou que “a incapacidade de conviver com críticas e questionamentos da imprensa é típico dos populistas”.

