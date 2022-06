Rio Grande do Sul Canoas acolherá pessoas em situação de rua no Colégio São Paulo a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Ginásio do Colégio La Salle São Paulo, na Rua Lajeado, 1300, Bairro Niterói, receberá a partir das 18h até 150 pessoas em situação de rua diariamente. Foto: Alisson Moura/Divulgação Ginásio do Colégio La Salle São Paulo, na Rua Lajeado, 1300, Bairro Niterói, receberá a partir das 18h até 150 pessoas em situação de rua diariamente. (Foto: Alisson Moura/Divulgação) Foto: Alisson Moura/Divulgação

A rede de acolhimento da prefeitura de Canoas já está preparada e abrirá neste sábado (11) o ginásio do Colégio La Salle São Paulo, na Rua Lajeado, 1300, Bairro Niterói, a partir das 18h, para receber até 150 pessoas em situação de rua diariamente. Elas poderão usar o local, que servirá como espaço de retaguarda. O município conta ainda com o Albergue Municipal Rotary Club, que atende até 70 pessoas.

Os moradores em situação de rua que chegarem no Colégio La Salle São Paulo receberão um kit com sabonete, toalha, shampoo, escova de dentes e pasta dental, além de janta e café da manhã. A comunidade também pode ajudar com doações de roupas de inverno que estejam em bom estado para a população de rua. A arrecadação será feita no próprio colégio.

Animais de estimação também poderão ficar longe do frio e da chuva em um espaço pet que foi montado no local. Ao todo, 100Kg de ração já foram arrecadados. Os animais também receberão assistência veterinária através da Secretaria Especial de Bem-Estar Animal (Sebea). As medidas de acolhimento serão mantidas entre as 18h e 7h por tempo indeterminado. Empresários de Canoas ajudaram doando colchões, cobertores

“Com a chegada do frio intenso, é a hora de estender a mão e mostrar que Canoas também é a cidade da solidariedade. Esta grande ação que organizamos para acolher os moradores em situação de rua representa uma efetiva demonstração de um dos principais compromissos do nosso governo: cuidar das pessoas, especialmente as que mais precisam de apoio do poder público”, disse o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques.

A Campanha do Agasalho também disponibilizará doações no próprio ginásio para as pessoas que forem procurar atendimento. “Vários órgãos da prefeitura trabalharam para que pudéssemos ter aqui, neste momento, um local para recepcionar essas pessoas. Agradecemos a Fundação La Salle que cedeu o espaço para as pessoas que necessitem de um local para passar a noite”, ressalta o secretário de Cidadania, Juliano Gonçalves.

A população pode comunicar a prefeitura de Canoas sobre os locais onde forem encontrados moradores de rua para que eles sejam convidados a se abrigar no ginásio. O contado é através do telefone (51) 99133-8024.

De acordo com o secretário de Cidadania, Juliano Gonçalves, haverá uma estrutura de apoio com equipes das secretarias da Saúde, Segurança, Geral do Município, Serviços Urbanos, Guarda Municipal, Mobilização, Cidadania, Subprefeituras além da Fundação La Salle e Movimento Ação de Canoas (MACA).

Os itens para doação

Meias para adulto

Roupas íntimas para adulto

Sabonete

Toalha de banho

Papel higiênico

Cobertor

Ração para cachorros

Conheça todos os pontos de coleta da Campanha do Agasalho 2022:

– Defesa Civil de Canoas (Rua Bandeirantes 450, Nossa Senhora das Graças)

– Prefeitura Municipal De Canoas (Rua Quinze De Janeiro, 11,Centro, Canoas)

– Viezzer (Rua Ramiro Barcelos, 198, São José)

-Viezzer (Rua Monte Castelo, 1149, Nossa Sra. Das Graças)

– Viezzer (Av. Boqueirão, 3167, Guajuviras)

– Viezzer (Rua República, 720, Mato Grande)

– Viezzer (Av. Farroupilha, 6845, Igara)

– Viezzer (Av. Do Nazário, 1783, Olaria)

– Câmara Municipal De Canoas (Rua Ipiranga, 123, Centro, Canoas)

– Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750, Centro, Canoas)

– Subprefeitura Centro Canoas (Rua Euclídes da Cunha, 280)

– Subprefeitura Sudoeste de Canoas (Rua Edgar Fritz Muller, 430)

– Subprefeitura Sudeste (Rua Mal. Rondon, 100)

– Subprefeitura Nordeste (Av. Boqueirão, 3166)

– Subprefeitura Noroeste (R. Candelária, 441)

– Fundação La Salle (Av. Getúlio Vargas, 5558 – Centro, Canoas)

– Hipermercado Zaffari Parkshopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4545 SUC 1009 – Mal. Rondon, Canoas

– Centro de Pastoral La Salle (antigo La Salle São Paulo) – (Rua Lajeado, 1300, Niterói)

– Via Porcello – Rua 15 de Janeiro, 226, Centro

Centro Olímpico Municipal (COM)

No ano passado, o Centro Olímpico Municipal (COM) abrigou 3.731 pessoas. Durante o acolhimento, foram arrecadados cobertores, 44.300 peças de roupa, 2 toneladas de alimentos e 600 kg de ração para pets.

