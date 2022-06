Porto Alegre Mês de conscientização LGBTQIA+ começa com Parada Livre neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Será neste domingo (12), a partir das 12h, no Parque Farroupilha (Redenção). Foto: Joel Vargas/PMPA Será neste domingo, 12, a partir das 12h, no Parque Farroupilha (Redenção). (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

O Dia Internacional do Orgulho Gay, comemorado em 28 de junho, é tema de diversas atividades que serão realizadas durante o mês em Porto Alegre. O primeiro é a Parada Livre, que abre o mês de conscientização sobre a causa LGBTQIA+. Será neste domingo (12), a partir das 12h, no Parque Farroupilha (Redenção). Além da programação cultural, as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Saúde vão participar com orientações e prestação de serviços.

Das 9h às 15h, a unidade móvel das SMS estará próxima do Monumento ao Expedicionário com vacinação contra a gripe para pessoas a partir de seis meses de idade. Já a partir das 12h, em estande próximo ao espelho d’água e do palco, haverá orientações de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos interno e externo, gel lubrificante e autotestes para HIV. Também será divulgado o acesso ao Ambulatório Trans, que oferece atendimento no Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, e na Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga.

A ação terá participação do projeto A Hora é Agora, como objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico e adesão ao tratamento da infecção pelo HIV de populações-chave: gays, homens que fazem sexo com homens e pessoas transexuais.

O trabalho será realizado por equipes da Atenção Primária em Saúde e da Coordenação de Atenção à Tuberculose, IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais da SMS. A iniciativa conta com parceria das organizações da sociedade civil Igualdade, NEP, Gapa, Somos e Fonte Colombo.

Atividades do mês

Na semana Dia do Orgulho Gay, 26 a 30 de junho, uma ação de conscientização pretende mobilizar o cruzamento das ruas República e Lima e Silva – as cores do arco-irís serão pintadas no meio-fio para dar mais visibilidade à causa LGBTQI+. A Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da SMDS vai levar para o Centro Histórico, na Esquina Democrática, um dia de atendimentos específicos para gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans e quem mais se sentir acolhido. Diferentes parceiros irão apresentar os direitos da comunidade, esclarecer as políticas já realizadas em Porto Alegre e oferecer serviços como a realização de exames.

Segundo a coordenadora dos Direitos de Diversidade Sexual e Gênero, Camila Rodrigues, essas atividades expõem não só os desafios enfrentados pela comunidade, como também mostram que as pessoas LGBTQIA+ são atendidas pela prefeitura o ano inteiro. “Esses eventos não são isolados, eles representam o nosso trabalho diário. É a marca de tudo o que fazemos para que uma pessoa, homossexual ou trans, não se sinta mais envergonhada, inconveniente ou ameaçada”, afirma Camila.

Para finalizar o mês do Orgulho LGBTQIA+, a Parada de Luta dá início às suas mobilizações no dia 26 com uma transmissão ao vivo nas redes sociais. No dia 3 de julho, às 15h30, a programação será realizada na Orla do Gasômetro, com a parada saindo da Redenção e finalizando no palco montado na Edvaldo Pereira Paiva.

Ambas as paradas são organizadas por coletivos da comunidade LGBTQIA+. A Prefeitura de Porto Alegre apoia os encontros com o financiamento da infraestrutura de palco, banheiros químicos, limpeza e apoio da EPTC no trânsito.

Censo

Uma pesquisa publicada em maio de 2022 pelo IBGE mostra que ao menos 2,9 milhões de brasileiros maiores de 18 anos se declaram homo ou bissexuais. O número equivale a 1,8% da população adulta do país. Entre as capitais, Porto Alegre registrou a maior quantidade de pessoas que se declararam homossexuais ou bissexuais, com 5,1%.

