Rio Grande do Sul Canoas terá quatro Clínicas Covid e vai adquirir 100 mil testes

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O município também vai adquirir 100 mil testes para ampliar a disponibilidade à população. Foto: Tony Capellão/Divulgação O município também vai adquirir 100 mil testes para ampliar a disponibilidade à população. (Foto: Tony Capellão/Divulgação) Foto: Tony Capellão/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, anunciou nesta sexta-feira (21) que serão abertas quatro Clínicas Covid para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. A medida foi uma das definidas no plano de ação elaborado pelos 18 municípios que compõem o Comitê Covid da Região 8 para tentar frear a propagação da doença. As propostas serão apresentadas ao Gabinete de Crise, do Governo do Estado.

Além de aumentar o número de unidades de atendimento Covid, o município também vai ampliar a disponibilidade de testes para a população. “A terceira onda exige novas medidas e novos cuidados. Por isso, nós vamos implantar quatro Clínicas Covid, para que a gente possa ampliar a oferta de atendimento médico e, assim, retirar a pressão sobre a atenção básica. Também vamos adquirir mais 100 mil testes antígenos, para termos um diagnóstico precoce e rápido dos casos e o isolamento das pessoas contaminadas. Nós já aplicamos 200 mil testes à população e vamos aumentar a disponibilidade”, destacou o prefeito Jairo Jorge.

Ainda segundo o prefeito, a ideia, também, é reforçar a imunização dos canoenses, através da VanCINA, e desenvolver ações de conscientização sobre a importância do cumprimento dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. “Já estamos com 73% da população geral com o ciclo vacinal completo, mas precisamos avançar no público de adolescentes e crianças e também em pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal”, ressaltou.

Na segunda-feira (17), o município alcançou a marca de 98% da população adulta vacinada com apenas uma dose. Canoas ainda realizou, nos últimos dez dias, 14.443 testes antígenos nas seis centrais de testagem disponíveis à população.

Atendimento de casos graves de Covid

O atendimento de quem apresenta sintomas respiratórios é feito na UPA Rio Branco ou na Tenda de Pronto Atendimento junto à UPA Boqueirão. Os dois locais funcionam 24h e oferecem, além de consultas médicas, testagem para Covid-19.

Endereços:

UPA Hugo Simões Lagranha – Rio Branco

Rua Cairu, 600, Bairro Rio Branco

Atendimento 24h

Tenda da UPA Carlos Giacomazzi – Boqueirão

Av. Boqueirão, 2900, Guajuviras

Atendimento 24h

Plantões Covid aos finais de semana

Aos finais de semana, os canoenses também podem procurar atendimento médico nas quatro unidades de saúde que compõem o Plantão Covid. Os atendimentos ocorrem aos sábados e domingos, das 7h às 19h, exclusivamente para pessoas com suspeitas de Covid-19 ou influenza.

Endereços:

Unidade de Saúde Guajuviras

Avenida 17 de Abril, 1991, Bairro Guajuviras

Unidade de Saúde União dos Operários

Rua São Borja, 395, Bairro Mathias Velho

Unidade de Saúde Niterói

Rua Marechal Rondon, 132, Bairro Niterói

Unidade de Saúde Rio Branco

Rua Edgar Fritz Müller, 83, Bairro Rio Branco

Centrais de Testagem:

Testagem 24h

Tenda da UPA Carlos Giacomazzi – Boqueirão

Av. Boqueirão, 2900, Guajuviras

Central de Testagem Centro

De segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Estação Canoas, da Trensurb, junto à Central de Vacinas, com tenda para o acolhimento e a triagem nas proximidades do local, na Praça da Bandeira, em frente à igreja matriz São Luís Gonzaga.

Central de Testagem no Rio Branco

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Subprefeitura Sudoeste: Rua Edgar Fritz Müller, 430, no Bairro Rio Branco

Central de Testagem no Niterói

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Rua Primeiro de Maio, 534, Bairro Niterói

Central de Testagem no Guajuviras

De segunda a sexta, das 8h às 17h

Subprefeitura Nordeste: Av. Boqueirão, 3166, Bairro Guajuviras

Central de Testagem no Mathias Velho

De segunda a sexta, das 8h às 17h

EMEF Prof. Thiago Würth: Rua São Lourenço, ao lado da Escola Infantil Vó Sara, Bairro Mathias Velho

Os testes oferecidos:

Teste rápido Antígeno: teste do cotonete, fica pronto em 15 minutos. Não precisa de requisição médica. Realizado apenas quando o paciente estiver com sintomas.

RT-PCR: teste do cotonete, fica pronto de 5 a 7 dias – necessita de requisição médica

Teste rápido anticorpos: teste do dedo, procura anticorpos de até 10 dias atrás. Fica pronto em 15 minutos e não necessita requisição médica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul