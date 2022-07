Saúde Cansaço constante pode ser sinal de insuficiência cardíaca

10 de julho de 2022

O médico Roberto Kalil afirmou que sedentarismo e tabagismo podem ser fatores de risco para o coração. (Foto: Reprodução)

O presidente do InCor e chefe da cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Kalil, falou sobre os sintomas, tratamentos e prevenção do problema, em alusão ao Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca – 9 de julho.

Um dos sintomas de insuficiência cardíaca que podem se manifestar é um cansaço constante e atípico. “A pessoa muitas vezes tem cansaço, pode ser em repouso, mas muitas vezes no exercício. Por exemplo, se antes ela dava uma volta no quarteirão e não sentia nada, agora não consegue, cansa, tem falta de ar”, afirmou, ponderando que esses sintomas também podem ser apresentados por outras doenças.

Segundo o especialista, a insuficiência cardíaca é o enfraquecimento do músculo do coração, responsável por bombear o sangue para todas as partes do corpo. Uma menor eficiência do músculo cardíaco, pode causar diversas consequências.

“Várias doenças podem levar ao enfraquecimento do músculo do coração”, disse, citando o infarto, problemas nas válvulas do coração e a miocardite, uma inflamação causada por vírus que atinge o músculo cardíaco.

O tratamento da doença, de forma geral, depende de seus causadores. Há casos em que há chances de corrigir a insuficiência e retomar o bombeamento adequado de sangue, e outras vezes em que o órgão não responde adequadamente ao tratamento. Nessas situações, o transplante cardíaco pode ser uma opção.

No caso da insuficiência causada pelo infarto, por exemplo, intervenções como o cateterismo e a angioplastia podem contribuir com o tratamento da insuficiência.

A melhor forma de tratar a patologia é “detectando a causa e tentando corrigir”, segundo Kalil. “É importante dizer que o Sistema Único de Saúde [SUS] dispõe de todo o tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca”.

Para prevenir a insuficiência cardíaca, é importante prevenir suas causas em primeiro lugar. “Tendo um sintoma, [é importante] procurar atendimento médico para fazer o diagnóstico o quanto antes. Em se fazendo o diagnóstico de insuficiência cardíaca, vá atrás da causa, veja o que pode ser reversível ou não. Tem uma gama de medicações desde comprimidos, até a via final, que é o transplante cardíaco”.

Infartos, Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e hipertensão estão entre os principais causadores da insuficiência, e, de acordo com o médico, ao prevenir essas patologias, também está se prevenindo a insuficiência: “Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, colesterol alto, são fatores de risco, por exemplo, para aumentar a chance de infarto. Você consegue se prevenir cuidando desses fatores de risco antes que você tenha essa doença.”

