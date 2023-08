Música Cantor Carlos Gonzaga, um dos pioneiros do rock no Brasil, morre aos 99 anos

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Gonzaga ficou conhecido por abrasileirar canções estrangeiras. Foto: Reprodução/Facebook

Morreu aos 99 anos o cantor Carlos Gonzaga, um dos pioneiros do rock brasileiro. A morte foi anunciada na sexta-feira (25), na página do músico no Facebook, sem informações de sua causa. Ele estava hospitalizado em Velletri, na Itália.

Gonzaga ficou conhecido por abrasileirar canções estrangeiras, com versões em português entoadas por sua voz. A adaptação mais famosa do músico é “Diana”, gravada originalmente pelo canadense Paul Anka.

“Diana” se tornou hit nas rádios brasileiras em 1958, ano de seu lançamento, e voltou a ficar em foco nos anos de 1970, quando fez parte da trilha sonora da novela “Estúpido Cupido”, da TV Globo.

Mineiro, o músico também fez versões nacionais de canções como “Only You”, “Bat Masterson”, “The Great Pretender”, “Oh, Carol”, e “It’s Not For Me to Say” – faixas rebatizadas por ele para “Só Você”, “Bat Mastersón”, “Meu Fingimento”, “Oh, Carol” e “Quero te dizer”.

