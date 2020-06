Magazine Cantora jamaicana acusa Beyoncé e Jay-Z de usarem sua voz em álbum

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

A artista jamaicana L’Antoinette Stines entrou com uma ação contra Beyoncé e Jay-Z, alegando que sua voz foi usada na música “Black Effect”, do álbum do casal “Everything Is Love”, sem que ela fosse paga por isso.

As informações são do portal TMZ. Ainda segundo a publicação, Stines contou que o casal a procurou em março de 2018, pedindo que ela fornecesse alguns dançarinos para um vídeo que promoveria a turnê “On The Run II”.

No processo, aberto ontem no tribunal federal por violação de direitos autorais e direito à publicidade, a artista jamaicana alega que encontrou os dançarinos pedidos e depois Beyoncé e Jay-Z quiseram registrar suas opiniões sobre o amor, alegando que a entrevista seria usada no mesmo vídeo, “apenas para fins promocionais”.

O documento, obtido pelo portal norte-americano, diz que o contrato pelos serviços prestados por L’Antoinette Stines só foi entregue a ela no dia das filmagens, e os representantes do casal disseram para ela “não se preocupar”. Ela assinou, mas afirma que não recebeu pelo uso de seu vocal na faixa. “Everything Is Love” foi lançado em 2018 e conta com hits como “Apes**t” e “Summer”.

