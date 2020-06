Celebridades Rafa Brites lembra foto amamentando e confessa: “Além de doer muito, tinha preguiça”

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Rafa Brites aproveitou esta quinta-feira (18) para relembrar um clique antigo, dando de mamar ao filho, Rocco, hoje com três anos, de seu casamento com Felipe Andreoli. Sincera, a apresentadora confessou que tinha dificuldade com o processo

“Eu nunca tive facilidade pra amamentar! Além de sempre me doer muito [Rocco teve o primeiro dentinho com 3 meses], tinha preguiça! Pronto, falei”, declarou ela. Apesar disso, Rafa disse sentir falta desses momentos com o filho. “Mas foram sete meses de livre demanda e acredite se quiser, morro de saudades”, completou.

