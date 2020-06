Magazine Leo Santana vai lançar projeto com parcerias na quarentena: “Pop, funk, trap…”

18 de junho de 2020

Leo Santana está se preparando para subir ao palco para o primeiro Baile da Santinha transmitido em live. O cantor, que é idealizador do projeto que virou um festival tradicional em todo o Brasil e viajou também para países do exterior, conversou sobre as expectativas para o evento, que acontece neste domingo (21).

“A gente está elaborando o máximo de estrutura. Estou bem ansioso. Com saudade de me apresentar, dançar, me movimentar e com saudade dos meus fãs. Vai ser uma chance de matar um pouco essa saudade”, disse.

O evento costuma ter participação de diversos artistas, além de personagens de santos, diabinhos e pirofagistas, mas precisou passar por adaptações por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Estamos seguindo todas as normas da OMS [Organização Mundial da Saúde], então estamos tentando reduzir ao máximo esses personagens. Mas terão alguns sim, sempre com a sua distância devida. Recebi semana passada todo o cronograma, toda a estrutura do palco. Vai ser durante o dia, então a gente vai pegar o marzão, a Baía de Todos os Santos, vai ficar lindo. A gente preparou meio que o fundo do mar, lugar bem reservado, onde apenas a equipe contratada para transmitir esse evento vai estar trabalhando. Vai ser bem positivo, estou bem animado para isso”, compartilhou.

A live deve ter cerca de 5 horas de duração, com repertório que vai incluir músicas da carreira de Leo e também de outros artistas. A preparação começou na terça-feira (16) e o cantor não descarta a possibilidade de ter esquecido uma letra ou outra após 4 meses longe dos palcos.

“Acho que não existe um cantor que não tenha passado por isso. Com bastante shows durante o ano, cerca de três ou quatro por semana, mesmo assim eu esquecia, imagine agora quatro meses parados”, riu.

Os fãs pediram muito para que Lore Improta, dançarina e namorada do artista, apresentasse a live, mas ele conta que ela ajuda na execução do projeto mesmo em casa.

“Ela vai ficar de casa metendo dança ao som do marido, esposo, namorado, o que quer que seja”, brincou. “Até mesmo passando energias positivas e comentando sobre, se o som está legal, se está tudo nos conformes. Na minha última live ela tinha mandado mensagem falando ‘vida, o som não tá chegando legal’. Então é bom ter esse feedback dela”, comentou.

