Celebridades Luiza Brunet revela que pensou em desistir de denunciar agressão doméstica: “Fui muito julgada”

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Luiza (foto) contou que sua mãe também foi vítima do mesmo crime Foto: Reprodução/Instagram Luiza (foto) contou que sua mãe também foi vítima do mesmo crime. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Durante uma live com a médica Albertina Takiuti, Luiza Brunet revelou que pensou em desistir de denunciar o ex-namorado Lírio Parisotto por agressão doméstica. Brunet definiu o caso, que aconteceu em 2016, como uma desgraça em sua vida.

Luiza contou que sua mãe também foi vítima do mesmo crime: “Minha mãe ficou mais de 20 anos casada com o meu pai e sofrendo violência. Meu pai era alcoólatra, o que potencializa ainda mais a violência. E conviver com isso na infância foi terrível”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades